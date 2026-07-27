Se viene Un Sol para los Chicos

El sábado 8 de agosto y por la pantalla de eltrece , se emitirá la gran cita solidaria clásica de la televisión argentina. Con la conducción de Guido Kaczka, María Belén Ludueña y Mario Massaccesi y la participación de grandes artistas como Abel Pintos, Angela Leiva, K4OS, Axel , este año, además de celebrar los 35 años de Un Sol, UNICEF conmemora otros dos hitos muy especiales: los 15 años de Guido Kaczka como anfitrión de esta iniciativa solidaria, cuya dedicación y entusiasmo han acompañado el crecimiento de la teletón a lo largo de los años; y los 15 años de Natalia Oreiro como Embajadora de Buena Voluntad para el Río de la Plata , un camino marcado por su firme compromiso con los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Durante el programa, los televidentes podrán disfrutar de musicales en vivo, juegos, sorteos y conocer el impacto del trabajo de UNICEF en distintos puntos del país y del mundo para asegurar el bienestar de las chicas y los chicos.

Natalia Oreiro presentará una iniciativa que busca fortalecer las comunidades de crianza en Salta , donde promotores comunitarios acompañan a familias y cuidadores para promover entornos protectores y libres de violencia para niñas y niños.

Por su parte, Julián Weich mostrará su visita a comunidades de Salta, donde UNICEF trabaja junto a equipos de salud para prevenir la malnutrición y acompañar el desarrollo integral durante la primera infancia. Además, Virginia Elizalde acercará una historia desde Misiones que destaca la importancia de los cuidados, la estimulación temprana y el acompañamiento a las familias durante los primeros años de vida.

Además, será una oportunidad para conocer de cerca el trabajo que el organismo realiza en crisis y emergencias humanitarias en todo el mundo , desde la respuesta a los terremotos en Venezuela, hasta conflictos como el de Sudán donde la situación de millones de niñas y niños obliga a las familias a abandonar sus hogares y se ponen en riesgo sus derechos a la protección, la educación y la salud, entre otros.

Para poder continuar apoyando estos proyectos, el compromiso solidario es clave. Todas las personas que quieran ayudar pueden sumarse a la campaña, llamando al 0810-333-4455 o ingresando en unicef.org.ar/unso l. Quienes comiencen a donar o refuercen su donación mensual, participarán por el sorteo: Renová tu casa con Naldo. Ver bases y condiciones en unsolparaloschicos.com.ar .

Con tu colaboración, cuidemos juntos lo que más importa.

Fuente: Clarín