Una mujer que había quedado ciega hacía 5 años recuperó la vista gracias a una técnica inédita en Italia

Por primera vez en el mundo, una mujer ciega desde hace cinco años ha vuelto a ver tras una operación de seis horas en la Clínica Oculistica Universitaria de la Universidad de Turín, donde le practicaron un trasplante del segmento anterior del ojo izquierdo con la parte central de la retina, la mácula.

La operación estuvo a cargo del equipo dirigido por el profesor Michele Reibaldi, con la participación del profesor Vincenzo Sanicola. Hasta ahora, no había sido posible transferir también la mácula de la retina, responsable de la visión central, según informó el diario La Repubblica.

La intuición del equipo científico tuvo que ver con utilizar los tejidos aún íntegros del ojo izquierdo, ya no más recuperables, para reconstruir el ojo derecho de la paciente y devolverle la visión .

La paciente había perdido completamente la vista tras un grave incidente de tránsito. El ojo izquierdo había quedado ciego por una lesión irreversible del nervio óptico , pero conservaba estructuras oculares aún sanas. El ojo derecho, en cambio, estaba conectado al cerebro pero había sido gravemente dañado por una maculopatía y los traumas del incidente vial, que hacían imposible un normal trasplante de córnea.

El equipo del hospital Universitario de Le Molinette decidió utilizar los tejidos íntegros del ojo izquierdo, ya no más recuperable, para reconstruir el ojo derecho.Los cirujanos transfirieron córnea, sclera, conjuntiva, y por primera vez en el mundo también la mácula, realizando un autotrasplante sin precedentes.

El profesor Michele Reibaldi dijo que “esta intervención representa una nueva frontera en la cirugía oculistica”. Y agregó: “Ahora esperamos comprender hasta que punto la retina trasplantada lograra funcionar, pero los primeros datos son alentadores”.

La operación duró unas seis horas, con la colaboración de la Dirección Sanitaria del hospital. Los controles realizados en los dias sucesivos han confirmado el correcto funcionamiento de los tejidos trasplantados y una progresiva recuperación funcional del ojo.

La historia de la enfermedad de Elena esta vinculada también a Joe, una perra guía autorizada a estar con ella durante la internación . El momento más emocionante fue cuando Elena abrió los ojos y pudo reconocer la cara de su hijo y de la perrita guía, “fiel compañera de mi vida”·.

El objetivo ahora es restituir a la mujer una autonomía que habia perdido desde hacía más de cinco años. “Estamos frente una intervención en los límites de lo imposible , sin precedentes”, afirmó el director general de la Ciudad de la Salud y la Ciencia de Turín, el profesor Livio Tranchida.

“Es el resultado de la profesionalidad de nuestros médicos y de la capacidad de la sanidad pública de conjugar innovación y atención a las personas. Hoy Elena puede mirar e nuevo al mundo, junto a su inseparable guía, la perrita Joe”, concluyó.

En 2023, un paciente de 83 años, que era ciego, también recuperó la visión luego de un autotrasplante de ojo que se realizó por primera vez en el mundo en el mismo hospital Molinette de Turín, Italia.

El hombre había perdido la vista primero de un ojo y luego del otro, afectado por dos patologías diferentes, y volvió a ver gracias a una intervención quirúrgica que duró cuatro horas y que permitió la reconstrucción del otro ojo con una parte del primero .

Esa vez, el equipo médico ensayó una innovadora modalidad de intervención con un tercio del ojo izquierdo, el primero en perder funcionalidad, hace treinta años, a causa de una ceguera retiniana irreversible.

Gracias a este ojo reconstruyó el derecho, que había perdido la visión progresivamente debido a una rara enfermedad crónica, el pseudo penfigoide ocular, que había destruido la córnea y la superficie ocular.

La cirugía, como en el caso de la mujer que ahora recuperó al visión en uno de sus ojos, fue realizada también por el profesor Michele Reibaldi y el profesor Vincenzo Sarnicola, presidente de la Sociedad Italiana de Córnea y Superficie Ocular y asesor del directorio de la Sociedad Italiana de Ciencias Oftalmológicas.

Según los médicos, la operación consistió "en tomar una muestra del ojo izquierdo, irrecuperable desde el punto de vista funcional, pero con la córnea y superficie ocular en buen estado clínico, toda la córnea y dos milímetros de esclerótica, en una sola pieza". Ahora, lograron dar un paso más.

Fuente: Clarín