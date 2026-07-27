Discutió con su hermano, agarró un cuchillo y lo mató

Un hombre fue detenido en Corrientes dos días después que atacara a puñaladas a su hermano menor, que falleció este domingo a la noche en el Hospital Escuela.

Los familiares admitieron que las peleas entre ambos eran habituales, pero el viernes tuvo un final trágico e inesperado para todos.

Los testigos dijeron que parecía una discusión más entre los hermanos, pero el exceso de alcohol y viejos rencores derivaron en un brutal ataque a puñaladas.

El viernes pasado, los hermanos César Oscar Giménez (50) y Javier “Chuy” Giménez (38) habían compartido un almuerzo en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Los Malvones y Aguapey, en el barrio Molina Punta.

La sobremesa se extendió más de lo habitual. Las rondas de tragos se fueron acumulando y las viejas diferencias entre ambos volvieron a aflorar aunque con una violencia fuera de lo habitual.

La discusión derivó en reproches mutuos hasta que el mayor de los hermanos sacó un cuchillo y atacó a “Chuy”, provocándole profundas heridas.

Mientras César escapaba de la casa en medio de la conmoción generalizada, los familiares asistieron al herido y con la colaboración de los vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital Escuela.

El herido ingresó al centro asistencial poco antes de las 16. Los médicos advirtieron de una hemorragia interna y rápidamente lo llevaron al quirófano para una intervención quirúrgica.

El equipo del hospital logró frenar la hemorragia, pero le advirtieron a los familiares que la vida de “Chuy” pendía de un hilo, ya que las puñaladas habían alcanzado a varios órganos.

El hombre quedó internado en terapia intensiva hasta el domingo a la madrugada, cuando se produjo su muerte.

Mientras, policías de la comisaría 17 de la Policía de Corrientes y de la Dirección de Investigaciones Criminales comenzaron la búsqueda de César Giménez.

El hombre fue apresado el domingo. Se había refugiado en lo de una de sus hermanas, en el barrio Pirayuí de la capital correntina.

Según las fuentes, no ofreció resistencia e incluso guió a los policías hasta el lugar donde había escondido el cuchillo con el que había herido de muerte a su hermano.

Fuentes policiales señalaron que la víctima tenía antecedentes por delitos contra la propiedad , además de consumo problemático de drogas .

César Oscar Giménez quedó alojado en la comisaría y se estima que este martes la Fiscalía realizará la audiencia de imputación donde pedirá la prisión preventiva.

Fuente: Clarín