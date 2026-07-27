Un policía de la Ciudad se defendió de un robo en Malvinas Argentinas: mató a un motochorro e hirió a su cómplice

Un intento de robo terminó con un delincuente muerto y otro prófugo en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, luego de que un policía de la Ciudad de Buenos Aires se defendiera a tiros cuando intentaron quitarle la motocicleta en la que circulaba.

De acuerdo a lo informado por los investigadores el episodio ocurrió la semana pasada en la intersección de la Ruta Nacional 8 y la calle Chile. El efectivo, un oficial de 28 años que se encontraba de franco de servicio, viajaba en una moto Honda Tornado junto a un acompañante cuando fue sorprendido por dos hombres que circulaban en otra motocicleta.

Los asaltantes se acercaron por detrás y, a punta de pistola, les exigieron que entregaran la moto . La situación derivó rápidamente en un enfrentamiento armado: los delincuentes dispararon primero contra el policía, aunque no lograron herirlo, y el oficial respondió con su arma.

Como consecuencia del tiroteo, uno de los sospechosos cayó herido sobre la Ruta Nacional 8, a pocos metros del cruce. Personal de emergencias acudió al lugar, pero solo pudo constatar su muerte.

Las fuentes identificaron al fallecido como B. L. M., un adolescente de 17 años con domicilio en José C. Paz.

Durante las pericias, el personal policial que preservó la escena, ubicada en el límite entre Los Polvorines y José C. Paz, secuestró en poder del joven una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, que no registraba pedido de secuestro. También quedó preservada el arma reglamentaria utilizada por el oficial durante el enfrentamiento.

El segundo delincuente logró escapar herido a bordo de la motocicleta en la que ambos se desplazaban y huyó en dirección a la Ruta Provincial 197. Hasta el momento permanece prófugo .

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 18 de Malvinas Argentinas. La causa fue caratulada como tentativa de robo y homicidio en el marco de un enfrentamiento armado.

Mientras tanto, la escena permaneció preservada para que los peritos criminalísticos realizaran el relevamiento de los rastros balísticos y del resto de las evidencias halladas sobre la calzada.

Fuente: TN