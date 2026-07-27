Brujería narco: la trama detrás de una ofrenda de magia negra hallada en un cargamento de cocaína

La brujería y el narcotráfico tienen, en muchos casos, una relación íntima. En las investigaciones no es extraño encontrar referencias a curanderos o hechiceros que son convocados para proteger cargamentos, a los miembros de la organización con magia negra o predecir allanamientos con el don de la videncia. Sin embargo, no es común encontrar “trabajos” u ofrendas entre ladrillos de cocaína.

Eso fue lo que ocurrió en Jujuy, cuando efectivos de Unidad de Investigaciones Judiciales Salta de Gendarmería requisaron un vehículo en el que esperaban encontrar droga . Ocurrió este 18 de julio, en ruta 9.

En el procedimento, que fue positivo, también se hallaron patas de animales, huesos amarrados , collares, frutos, yerba mojada y un destornillador. Había, además, una foto de un hombre, de acuerdo a las fuentes, ya fallecido. La imagen encabeza esta nota. Todo estaba envuelto en un trapo blanco junto a 58 paquetes que llevaban el logo del delfín .

Aunque en un principio la brujería fue secuestrada junto a los 61,514 kilos que marcó el pesaje final , los gendarmes se deshicieron de ella luego de que la fiscalía determinara que nada tenía que ver con la causa.

Según la investigación, la banda detrás de la carga está liderada por un capo boliviano apodado “ El Padrino ”, quien está identificado y vive en Cochabamba. Las fuentes indicaron que el jefe se preocupaba por hacer que cada uno de los envíos estuvieran “curados” por brujos antes de que partieran por las rutas argentinas, acondicionados en torpedos y zócalos de la flota de vehículos -camionetas, autos y camiones- con la que cotnaban.

De este lado de la frontera, la estructura estaba integrada por un preso por narcotráfico alojado en la cárcel federal de Güemes , un policía en actividad y otro retirado. Los miembros, integrantes de un clan, usaban como pantalla la quema de ollas de barro y arcilla. En el plano terrenal, contaban con un “matón” para proteger la droga de mexicaneadas. Lo apodan “El Diablo”.

Además, los detectives detectaron que invirtieron el dinero de la actividad en la compra de propiedades en San Salvador de Jujuy , por unos 140 mil dólares , y en campos en Metán (Salta).

En cuanto al modus operandi identificaron dos etapas. En primer lugar, ingresaban la cocaína desde Casira (Bolivia), a través de mochileros por pasos no habilitados, al paraje Casira (Argentina). Luego, acondicionaban los vehículos en los que embutían los estupefacientes (y los trabajos de “magia negra”), con destino, principalmente, al sur del país.

Los gendarmes, al mismo tiempo, lograron determinar que en la cárcel el interno identificado como Cristian Quispe, recibía por celular el aviso para la salida de los autos con una clave: “Calendario libre” o “libreta” . Se referían a los días feriados y a las fechas en las que la Selección argentina disputó partidos de la Copa del Mundo.

Aunque se estableció la relación con diferentes abonados, involucrados en la estructura narco, en las conversaciones no se revelaban otro tipo de elementos que pudieran dar más pistas. En ese punto, fue clave el rol de un malabarista que esperaba en un semáforo para hacer su acto , mientras vigilaba los movimientos de la banda.

Durante el operativo, Gendarmería incautó 45 vehículos guardados en un galpón, pesos y dólares en efectivo, 24 celulares que serán peritados y armas. Al mismo tiempo, detuvo a cinco personas, entre ellos a “El Diablo”. La causa, en la que intervienen la PROCUNAR NOA y el Juzgado de Garantías Federal N°1 de Jujuy, tiene tres prófugos de nacionalidad argentina.

Fuente: Infobae