“Dame la plata porque te vuelo la cabeza”: así fue el violento robo a un almacén de Mar del Plata

Un almacén ubicado a tan solo 10 cuadras de La Perla, una de las playas céntricas de la ciudad de Mar del Plata , fue escenario este sábado de un violento asalto. Cuando ya era de noche, dos delincuentes armados ingresaron al comercio y, a punta de pistola , amenazaron al dueño, un empleado y una clienta que justo realizaba unas compras en el lugar. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad instalada en el interior del local, que captó la secuencia completa y los rostros de los sospechosos.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 en un mercado ubicado en la esquina de 20 de Septiembre y 3 de Febrero , justo en el límite entre los barrios La Perla y Nueva Pompeya.

La grabación que encabeza esta nota muestra que mientras las víctimas dialogaban mostrador mediante, dos hombres con sus rostros semicubiertos irrumpieron en el local y se dirigieron directamente hacia ellos.

Sin mediar palabras, ambos asaltantes extrajeron armas de fuego de entre sus ropas y apuntaron a las víctimas que, pese a la desesperación, en ningún momento se resistieron al robo.

En ese contexto, el comerciante empezó a extraer la recaudación del día de la caja registradora, pero el delincuente se tornó violento, cargó la pistola y le exigió que se apurara. “Dale, no te hagás el pelotudo . Dame la plata porque te vuelo la cabeza “, se escucha decir a uno de los ladrones, al mismo tiempo que su cómplice retenía a la clienta contra el mostrador.

No conforme con la suma de dinero entregada hasta ese momento, uno de los delincuentes exigió más. “¿Vos me estás tomando el pelo?” . Diego, el propietario del comercio, le respondió que solo le quedaba cambio . El ladrón de gorra le ordenó a su cómplice que también lo tomara y se fueron de inmediato.

“(El arma) La cargó delante mío, inclusive se escucha el ruido de la corredera en el video de la cámara de seguridad ”, relató Diego, una de las víctimas, en diálogo con el medio local Mi8 .

La víctima expresó que esta fue la primera vez que lo asaltaron en ese local, pero que años atrás se vio obligado a cerrar otro negocio “por los reiterados robos” y debió “empezar de cero”.

“ Hace un par de años que la zona está totalmente liberada “, lamentó.

Un hombre de 31 años fue detenido días atrás en la ciudad marplatense acusado de cometer un robo agravado con un arma de fuego en un kiosco ubicado en la zona de La Perla . A partir de su aprehensión, los investigadores lograron además esclarecer otros cinco asaltos a comercios de cercanía ocurridos entre abril y julio de este año, según informaron fuentes policiales a este medio.

El último hecho ocurrió durante la tarde del domingo 19 de julio, cuando un llamado al 911 alertó sobre un robo en un kiosco de la avenida Luro al 3000. De acuerdo con la investigación, el sospechoso ingresó al local, exhibió un arma de fuego y amenazó a la empleada para obligarla a entregar la recaudación. “Quedate ahí. Poné toda la plata. Dale, dale”, le dijo mientras la apuntaba con una pistola. “No tengo más”, le dijo la joven después de darle todo el dinero de la caja . Luego escapó a pie con el dinero.

A partir de la descripción aportada por la víctima, el seguimiento realizado por un empleado de seguridad de la cadena de kioscos y el rápido despliegue policial, efectivos del Comando de Patrullas lograron interceptarlo en la zona de las avenidas Independencia y Luro.

Durante la detención secuestraron una pistola calibre .22 tipo Browning Pocket y 170.100 pesos en efectivo . El dinero fue reconocido por el responsable del comercio y restituido por disposición judicial.

En tanto, la fiscal de Flagrancia, Ana Caro , dispuso la formación de una causa por robo agravado por el uso de arma no verificada para el disparo, el traslado del acusado a la Unidad Penal N.º 44 y el envío del arma a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Tras la detención, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ª profundizó la investigación mediante el análisis de cámaras de seguridad, fotografías, características físicas, la vestimenta utilizada y el modus operandi del sospechoso.

Como resultado de esas tareas, los investigadores lograron atribuirle participación en otros cinco robos cometidos contra kioscos y pequeños comercios entre abril y julio de 2026. Entre ellos figura el asalto perpetrado el 17 de julio en un kiosco ubicado sobre la avenida Juan B. Justo al 2500, donde el autor amenazó con un arma a la empleada y escapó con la recaudación.

También fue vinculado con un robo ocurrido el 23 de junio en un comercio de la avenida Colón al 2000. En ese caso, el delincuente utilizó un arma blanca para intimidar al empleado y exigir el dinero de la caja registradora. La víctima intentó impedir la fuga y se produjo un breve forcejeo, aunque el sospechoso consiguió escapar. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron determinantes para la investigación.

De acuerdo con los investigadores, en todos los casos se repitió un mismo patrón de actuación: el sospechoso elegía pequeños comercios, ingresaba con el rostro parcialmente cubierto, intimidaba a los empleados con un arma y escapaba rápidamente con la recaudación.

Fuente: Infobae