Cayó una banda que seducía a hombres en boliches de Palermo, los drogaba y los devalijaba

Una investigación de la Policía de la Ciudad permitió desarticular una banda acusada de haber captado víctimas en boliches, para drogarlas y luevo desvalijarlas. Hay cuatro personas detenidas, entre ellas una adolescente. Los procedimientos se realizaron en la Villa Zavaleta y en el partido bonaerense de Morón , luego de identificar a los sospechosos a partir de un robo ocurrido en el barrio porteño de Palermo.

El caso comenzó tras la denuncia de dos hombres que, el 6 de junio, conocieron a dos mujeres en un boliche de Palermo. Más tarde, se dirigieron con ellas a una barbería, donde consumieron bebidas alcohólicas y perdieron el conocimiento. Al despertar, notaron que les habían robado objetos de valor.

La División Investigaciones Comunales 14 analizó imágenes de cámaras públicas y privadas para reconstruir el recorrido de los involucrados. Así, lograron identificar tanto a los hombres como a las mujeres que participaron en el hecho, además del vehículo utilizado: un Renault Logan blanco .

Las tareas investigativas permitieron establecer que dos de los sospechosos vivían en la Villa Zavaleta y otro en Castelar , partido de Morón. Con esa información, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en ambos puntos, según informaron fuentes policiales a TN .

Durante los operativos, los efectivos detuvieron a tres integrantes de la banda en la Ciudad y a un cuarto sospechoso en Morón. Además, secuestraron tres teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

En la investigación intervinieron el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 , a cargo de Martín Sebastián Peluso ; el Juzgado Nacional de Menores N° 3 , a cargo de Julia Marano Sanchis ; y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Morón, a cargo de Ricardo Julio Fraga .

Fuente: TN