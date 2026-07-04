Un futbolista de Cabo Verde se quebró en llanto junto con su esposa y su hijo, tras la derrota ante Argentina

El futbolista caboverdiano Nuno da Costa rompió en llanto tras la eliminación del Mundial 2026 en manos de la selección argentina y dejó una postal que revolucionó las redes sociales. Después del encuentro, el delantero de 35 años de Estambul Başakşehir F. K. de la Superliga de Turquía, fue hacia la tribuna para saludar a su familia, que lo recibió con lágrimas, y se fundieron en un tierno abrazo.

La secuencia quedó grabada por la transmisión del cruce y se viralizó en redes sociales. En la imagen se ve a su hijo y su esposa consolando al jugador, que se quebró en llanto tras la derrota. Sus familiares, por su parte, también se pusieron a llorar, mientras lo abrazaban y le daban palmadas.

Cabo Verde le complicó el partido a la selección argentina y estuvo a pocos minutos de llevarlo a la instancia de penales. Sin embargo, un cabezazo de Cristian Romero rompió la igualdad y marcó el 3 a 2 final para que la albiceleste clasifique a los octavos de final, donde se enfrentará a Egipto.

A pesar del resultado, los futbolistas caboverdianos se retiraron con la frente en alto del estadio e, incluso, fueron despedidos con los brazos abiertos por los jugadores e hinchas argentinos. Cuando se iban hacia el vestuario, los fanáticos sudamericanos aplaudieron al plantel africano , que agradeció el apoyo.

También expresó su respeto el entrenador, Lionel Scaloni, quien, una vez que el árbitro decretó el final del partido, se acercó hacia Pedro Leitão Brito, su par de Cabo Verde, para felicitarlo por el intenso encuentro que hizo su seleccionado contra la albiceleste. Además, los hinchas de ambas selecciones se retiraron del estadio cantando juntas, una muestra de apoyo que no se suele ver en mundiales, menos aún en instancias decisivas.

Por su parte, los jugadores de Cabo Verde también mostraron su cariño a la selección argentina y a Lionel Messi, a quien, en zona mixta, le pidieron fotos. Tras finalizar el partido de 16avos de final, el rosarino salió del vestuario argentino y se dispuso a hablar con la prensa. Resaltó las virtudes del equipo africano y señaló algunos defectos y desatenciones que tuvo el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Allí, antes de abandonar el estadio y dirigirse al bus que trasladó al plantel, fue interceptado por futbolistas de Cabo Verde, que le pidieron si podía tomarse fotos con ellos. Con una sonrisa y predispuesto, se tomó diferentes imágenes con los jugadores del equipo rival que, en reiteradas ocasiones, habían dejado plasmado sus buenas impresiones sobre el delantero de Inter Miami y lo que significaba la oportunidad de enfrentarse a él.

No obstante, los pedidos no quedaron en meras fotos tomadas con un celular, sino que, en el campo de juego, Messi ya había sido abordado por los caboverdianos, quienes le solicitaron su camiseta y el short . El rosarino, en tanto, también los entregó.

Después de las fotos y saludos, Messi se acercó hasta el micro y, mientras seguía tomándose fotos, un periodista le marcó: “Mirá cómo te esperan los que te hicieron sufrir “. Sonriente, la Pulga contestó: ”Me pidieron la camiseta, todo”. Acto seguido, mientras continuaba firmando autógrafos, sumó: “ Adentro de la cancha me cagan a patadas, pero después...” . Y aclaró: “Siempre bien”.

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Fuente: La Nación