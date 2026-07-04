Conmoción en Brasil por el caso de la joven que discutió con un vecino de 68 años, embistió su casa con el auto y lo mató

La ciudad brasileña de Porto Velho, capital del estado de Rondonia, se encuentra en un estado de conmoción por el caso de la joven de 29 años que discutió con un vecino de 68, embistió su casa con el auto y lo mató. La mujer permanece detenida desde entonces y las imágenes de su cautiverio, donde se golpea la cabeza con las rejas, son escalofriantes .

El hecho tuvo lugar el miércoles último, cuando la agresora, una estudiante de Medicina identificada como Vitória Caroline Marangoni Schnider , discutió en la calle con Odair Brustolin , la víctima, de 68 años, y otros vecinos a los que quiso agredir físicamente.

Después de ese altercado, la mujer embistió con su auto la casa de Brustolin, quien fue trasladado de urgencia producto de las heridas y falleció.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En esas imágenes se vio que, primero, la agresora lanzó botellas contra la casa del hombre, antes de subirse a su auto.

Luego, a bordo de su vehículo, intentó chocar contra la casa de la víctima pero no llegó a ingresar, por lo que retrocedió y embistió nuevamente, esta vez sobre el ingreso de la vivienda. Brustolin fue trasladado de urgencia pero no sobrevivió a las heridas.

Durante la discusión previa, la mujer le había exigido a Brustolin que se arrodillara y pidiera disculpas, según figura en el expediente del caso.

Tras el ataque, la mujer huyó a la casa de un amigo, donde la Policía la encontró después de haber desplegado un operativo de búsqueda.

Según informó el medio local G1 , el dueño de la casa declaró que la agresora le había dicho que su auto se había dañado por una “pelea” en el barrio.

La Policía encontró a la mujer sentada en el proche de la vivienda y en estado “agresivo”, según los informes.

El abogado Wilibrando Albuquerque , que representa a la familia de la víctima, dijo que la joven no conocía a Odair. “Fue completamente inútil. No se conocían, no hubo ninguna conversación previa. No tenía absolutamente ningún sentido”, declaró.

La mujer permanece bajo prisión preventiva acusada del delito de homicidio.

La defensa de la acusada aclaró que, durante la audiencia de control de detención, el tribunal ordenó realizar un examen para evaluar el estado psicológico de la agresora.

Fuente: La Nación