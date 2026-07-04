Un auto chocó contra una estación de servicio en la General Paz y se prendió fuego: hay tres heridos

El barrio de Liniers fue escenario esta mañana de sábado de un violento choque, en el que un auto perdió el control e impactó contra una estación de servicio de la empresa AXION ubicada sobre la avenida General Paz . Como resultado del accidente, tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a diferentes hospitales.

De acuerdo con los primeros datos, todo ocurrió a la altura de la calle Jorge Chávez, en el barrio porteño de Liniers, en en sentido al Río de La Plata. Allí, un hombre de 40 años que manejaba un auto Peugeot 207 aparentemente se quedó dormido, perdió el control e impactó contra un surtidor de combustible. Su acompañante también resultó herido.

Pero no fue lo único: el Peugeot además rompió una base de hormigón y colisionó contra un auto Volkswagen Gol con una persona que estaban cargando combustible. Resultado: el vehículo parcialmente prendido fuego y los tres lesionados que fueron hospitalizados .

Fuentes oficiales del SAME indicaron a Infobae que el hombre de 40 años fue llevado al hospital Vélez Sarsfield, mientras que a las otras dos personas heridas -de 62 y 33 años- las trasladaron al hospital Santojanni. Los tres sufrieron politraumatismos.

En el lugar trabajó personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de Bomberos. Debido al operativo, en el que intervino una grúa para remover el Volkswagen, el tránsito fue cortado completamente en la bajada de la avenida, por lo que se registran importantes demoras en la zona y recomiendan tomar caminos alternativos .

Según informó el canal TN , pocos metros antes, se registró otro accidente, en la misma entrada a la estación de servicio, aunque de menor gravedad. Se trata de un Audi A1 que habría sido chocado por otro auto que luego del accidente, huyó de la escena de rumbo desconocido.

De acuerdo con lo que se ve, el impacto fue de gran magnitud y destruyó completamente la parte delantera del Audi. Se desconoce aún si se registraron heridos.

Según comunicó la empresa Axion, el hecho ocurrió a las 5:15, cuando “un automóvil ingresó a la estación de servicio ubicada sobre la Avenida General Paz, sentido Río de la Plata, e impactó contra un surtidor”. Como consecuencia, se produjo un principio de incendio que fue controlado rápidamente por el personal de la estación, añadieron.

“Tres personas resultaron heridas: el conductor del vehículo, su acompañante y un cliente que se encontraba abasteciendo combustible en otro surtidor”, precisó la empresa.

“La situación en la estación está controlada y permanecerá cerrada hasta que se evalúen los daños”, añadió.

En la esquina de la avenida Juan Bautista Alberdi y la calle Olivera , en el barrio porteño de Floresta , una camioneta Renault Kangoo de color azul cruzó un semáforo en rojo y chocó de frente contra un colectivo de la línea 46.

De acuerdo con lo que trascendió, el dueño de la camioneta debió ser llevado al Hospital Piñero. Los pasajeros pudieron bajarse por sus propios medios sin ningún tipo de herida de gravedad, al igual que el chofer. Sin embargo, una de las pasajeras tuvo que ser atendida en una de las ambulancias del SAME por un latigazo cervical.

En el barrio de Villa Santa Rita, a la altura de la avenida Nazca y la calle Galicia , una camioneta Hilux 4x4 chocó contra un auto de aplicación. Ambos vehículos sufrieron daños de gran importancia. El conductor de la camioneta debió ser trasladado al hospital Álvarez.

Fuente: Infobae