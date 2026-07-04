Apareció la adolescente de 15 años que buscaban en Belgrano: no podían ubicarla desde el partido de la Selección Argentina

La adolescente de 15 años que las autoridades porteñas buscaban desde el viernes por la tarde en el barrio de Belgrano fue hallada este sábado en buen estado de salud, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. La División Busqueda de Personas de la Policía de la Ciudad la encontró en un supermercado de la Avenida Cruz y Escalada, en Villa Soldati, a unos 26 kilómetros de donde la vieron por última vez. Estaba junto a su novio.

La joven había dejado de comunicarse con su familia cuando regresaba a su casa después de visitar a una amiga. El hecho fue denunciado y se activó una intensa búsqueda que se extendió por las últimas horas.

El hallazgo se dio al mediodía de este sábado gracias al rastreo de la aplicación de viajes que utilizó.

Según pudo reconstruir Infobae , la adolescente había desaparecido luego de estar la casa de una compañera durante la última tarde. Sin embargo, cerca de las 19, poco antes del partido entre la Argentina y Cabo Verde por la Copa del Mundo 2026, se retiró del lugar para regresar a su domicilio.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, fue en ese trayecto cuando se perdió todo contacto con ella. La menor dejó de responder los mensajes y las llamadas telefónicas, lo que encendió la preocupación de sus familiares, quienes hasta este sábado no volvieron a tener noticias.

Las mismas fuentes precisaron que la adolescente fue vista por última vez en la intersección de las calles Cuba y La Pampa , a pocas cuadras de la Plaza Barrancas de Belgrano.

Ante la falta de novedades, se inició una investigación por “averiguación de paradero”, a cargo del fiscal Carlos Vasser, y se dispusieron tareas para intentar localizarla. En el operativo intervino la División de Investigación de Delitos contra la Niñez y Adolescencia , en conjunto con la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad.

Pasado el mediodía de este sábado, fuentes que intervinieron en la búsqueda confirmaron a Infobae que la menor apareció en buen estado de salud. Pasadas las 14, las autoridades aún estaban haciendo los trámites de rigor para que se encuentre con la familia.

Fuente: Infobae