Tras el repunte de junio, cayó más de seis puntos la confianza en el Gobierno

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) , que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), volvió a caer en julio luego del repunte registrado en junio, que había puesto fin a una serie de seis bajas consecutivas. El indicador retrocedió 6,5% respecto del mes anterior para la administración de Javier Milei.

La medición, elaborada por la UTDT a partir de un estudio de la consultora Poliarquía, se ubicó en 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5. En junio había alcanzado 2,07 puntos , tras registrar una suba mensual del 3,9%.

Según informó la universidad, el nivel de confianza correspondiente al mes 31 de la gestión de Milei es 3,9% inferior al que registraba Mauricio Macri y 14,4% menor al de Néstor Kirchner en el mismo momento de su mandato. Por el contrario, se ubica 73,3% por encima de Alberto Fernández al igual que ocurre con los dos mandataos de Cristina Kirchner -3,4% y 14,8% respectivamente-.

“En términos interanuales, el índice disminuyó 21,0%. En julio se retoma la tendencia descendente del ICG observada durante 2026, con junio como única excepción. Las tasas de variación mensual del ICG durante 2026 fueron las siguientes: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%), junio (+3,9%) y julio (-6,5%). La contracción acumulada desde el fin del año pasado es de 21,5%”, precisó el estudio.

La medición que publica la UTDT se construye a partir de cinco componentes. En julio, cuatro de ellos retrocedieron respecto de junio. La mayor caída se produjo en el ítem “Eficiencia” , que descendió 15,4% hasta ubicarse en 1,79 puntos. También bajaron “Capacidad” (-7,3%, con 2,28 puntos), “Preocupación por el interés general” (-6,9%, con 1,51 puntos) y “Evaluación general del Gobierno” (-2,5%, con 1,64 puntos). “Honestidad” fue el único componente que se mantuvo 2,45 puntos, con una leve baja de 0,4%.

Con este resultado, el promedio del ICG durante la gestión de Milei descendió a 2,37 puntos , el registro más bajo desde el inicio de su mandato. Como referencia, la universidad señaló que, en el mismo tramo de gestión, los promedios de Mauricio Macri y Alberto Fernández eran de 2,51 y 1,91 puntos, respectivamente.

Al analizar el índice por género, el informe indicó que la brecha entre hombres y mujeres se redujo durante julio debido principalmente a una fuerte caída entre los hombres, cuyo ICG descendió hasta 2,10 puntos (-11,3%). Entre las mujeres, en cambio, el indicador subió levemente hasta 1,74 puntos (+2,8%).

Por edades, el mayor nivel de confianza volvió a registrarse entre los mayores de 50 años (2,07 puntos), mientras que el descenso más pronunciado se observó entre los jóvenes de entre 18 y 29 años, cuyo índice cayó 23% hasta 1,68 puntos . El segmento de entre 30 y 49 años se ubicó en 1,75 puntos (-0,7%).

En el plano geográfico, el ICG volvió a ser más elevado entre los habitantes del interior del país, con 2,09 puntos (-4,7%) . En la ciudad de Buenos Aires alcanzó 1,92 puntos (-5,6%), mientras que en el Gran Buenos Aires descendió hasta 1,63 puntos (-10,9%).

Según el nivel educativo, la confianza fue mayor entre quienes poseen estudios terciarios o universitarios completos (2,03 puntos), seguida por quienes completaron el nivel secundario (1,90 puntos). El mayor deterioro correspondió al segmento con instrucción primaria, cuyo índice cayó 24,7% hasta 1,29 puntos.

Asimismo, el estudio mostró que el índice volvió a ser más alto entre quienes afirmaron no haber sido víctimas de un delito durante los últimos 12 meses (2,05 puntos) que entre quienes sí lo fueron (1,56 puntos), grupo que registró la mayor caída mensual, con un descenso del 25,9% . Por último, el mayor nivel de confianza se observó entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año, con 4,15 puntos , mientras que entre quienes consideran que empeorará el indicador se ubicó en apenas 0,33 puntos.

La medición abarcó 1000 casos en 39 localidades del país. Se realizó entre el 1 y el 16 de julio de 2026.

Fuente: La Nación