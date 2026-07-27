Barracas Central apartó a Gonzalo Morales tras la denuncia de su expareja por violencia de género

El Club Atlético Barracas Central resolvió apartar del plantel de forma preventiva al jugador Gonzalo Morales luego de que su expareja, Karen, lo denunciara públicamente por violencia de género.

“El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondiente ”, escribió el club en X.

COMUNICADO OFICIAL El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional… pic.twitter.com/ifJIwlXmZn

En el comunicado, la institución reafirmó su rechazo a “toda forma de violencia de género” y renovó su compromiso con “el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo”.

Además, la institución deportiva que preside Matías Tapia se puso a disposición de la Justicia para el esclarecimiento de los hechos. En un texto previo, Barracas había anticipado que tomaría una medida institucional “pertinente” cuando se confirmara la existencia de una denuncia formal.

La denuncia de la expareja de Morales, delantero de 23 años cuyo pase pertenece a Boca Juniors y actualmente juega a préstamo en el Guapo, tuvo lugar el domingo a través de un posteo en la red social Instagram.

En su descargo público, la mujer acusó al deportista de ejercer " ataques físicos, psicológicos y verbales" de manera sistemática durante varios meses.

“Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor . Pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre”, expresó en una publicación en sus redes sociales en la que expuso fotos suyas con moretones y mostró conversaciones con la madre del futbolista y con él.

“Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta”, relató.

Y continuó: “Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave porque tenía miedo de que me vaya y lo deje. Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que ‘ con plata se arregla todo’ , que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar”.

Surgido en las inferiores del Xeneize, el atacante le dio la victoria a Barracas el sábado ante River en el Estadio Monumental, en la primera fecha de la Liga Profesional. El conjunto de Damián Ayude le ganó 1 a 0 al Millonario con un tanto de Morales, que aprovechó un error defensivo para rematar cruzado en el primer tiempo.

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Fuente: La Nación