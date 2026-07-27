Alerta para el Gobierno en una encuesta que mira el Círculo Rojo: caída al nivel de su peor momento electoral

El Indice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, fue 1,94 puntos en este mes de julio, lo que representa una caída de 6,5% respecto de junio . El relevamiento seguido de cerca por el llamado Círculo Rojo por su correspondencia en general con los resultados electorales dio un 3,9% menos que el de Mauricio Macri a la misma altura de la gestión (mes 31) y un 73,3% más que el de Alberto Fernández en julio de 2022. En el dato acaso más preocupante para Javier Milei, el nivel de confianza actual se ubica al mismo nivel que en septiembre del año pasado , en el momento de la sonora derrota ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires.

El Indice de Confianza se mide desde noviembre de 2001 en base a una encuesta –en este caso, en la primera quincena de julio- con una escala de 0 a 5. En términos interanuales la caída fue de 21% . Este mes se retomó la tendencia descendente en 2026, que había tenido a junio como única excepción. Las caídas habían sido de 2,8% en enero, 0,6% en febrero, 3,5% en marzo, 12,1% en abril y 1,6% en mayo. En junio hubo una recuperación de 3,9%.

Cuatro de los cinco componentes del ICG disminuyeron respecto del mes anterior. Capacidad cayó 7,3%, eficiencia 15,4%, la evaluación general 2,5% y la preocupación por el interés general 6,9%. Honestidad mantuvo un nivel similar (-0,4%). El promedio de la presidencia de Milei descendió a 2,37 puntos, el registro más bajo. Aun así el informe aclara que el ICG durante la actual gestión se mantiene en niveles comparables a los de Macri y algo por debajo de los de Néstor Kirchner en sus primeros dos años y medio de gobierno.

El relevamiento implica una señal de alerta para la Casa Rosada en coincidencia con el lanzamiento del plan para la reelección de Milei. El oficialismo apunta a aprovechar la fragmentación y las internas en los espacios opositores y alcanzar un triunfo en primera vuelta, con más del 45% de los votos o más del 40% y 10 de diferencia con sus adversarios, para evitar el riesgo de una derrota en un eventual balotaje.

Otro dato que resalta la Universidad Di Tella es que la brecha de género se acortó en julio a 0,36 puntos , producto de una significativa disminución del ICG entre los hombres a 2,10 puntos (-11,3%). El valor entre las mujeres dio 1,74 puntos (+2,8%).

En cuanto al corte por edad, la mayor caída se registró en las personas de entre 18 y 29 años (1,68, -23%), seguido de los mayores de 50 años (2,07; -7,1%) y los de entre 30 y 49 años (1,75; -0,7%). Y por zona geográfica el menor nivel y el descenso más pronunciado se dio en el Gran Buenos Aires (1,63; -10,9%), seguido por CABA (1,92; -5,6%) y el interior del país (2,09; -4,7%).

Fuente: Clarín