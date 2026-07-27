Lula da Silva ninguneó las críticas de Javier Milei: “¿Quién es ese tipo?”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , respondió a las críticas que Javier Milei lanzó contra él en el acto de lanzamiento de candidatura de Flávio Bolsonaro. El mandatario brasileñó apeló a la ironía y ninguneó al jefe de Estado argentino. " ¿Quién es ese tipo? ", preguntó.

En medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países, el brasileño fue consultado por periodistas qué opinaba de los dichos del presidente argentino, a lo que respondió bajándole importancia a su figura. Su respuesta, que eludió la confrontación directa, generó risas de los presentes.

Es la primera vez que Lula se expresa sobre los cuestionamientos de Milei. Ya lo había hecho, con más fuerza, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Carnevalli Durigan, quien describió al libertario como "un payaso" y añadió: "No podemos tomar en serio las cosas que dice".

El enojo desde Brasilia surgió cuando, tras hacer un pogo con Flávio Bolsonaro al ritmo de La Renga, llamó "presidiario", "ladrón” y “basura” a Lula. También advirtió sobre el "riesgo Lula", en un intento por trasladar a ese país el término "riesgo kuka" que acuñó para polarizar con el kirchnerismo.

El domingo, un día más tarde, Milei volvió a señalar al gobierno de Brasil en la apertura de la Exposición Rural. Desde allí acusó a la administración de Lula de estar detrás de una supuesta campaña antiargentina en las redes sociales.

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil , el 25% de los recursos salió de ahí", denunció Milei horas después de su visita a San Pablo.

Como respuesta, el gobierno de Lula llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y le expresó al representante diplomático argentino en Brasil su repudio por los dichos de Milei contra el mandatario brasileño. El canciller, Mauro Vieira , también calificó de “graves e inaceptables” los insultos.

Fuente: Clarín