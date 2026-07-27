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Video: Wanda Nara compartió el escalofriante momento en que los ladrones entraron a su casa en Italia

Redacción CNM julio 27, 2026

Wanda Nara compartió este lunes un video con las imágenes del robo que sufrió en su casa en Italia durante la final del Mundial entre la selección argentina y España. Lo más escalofriante de todo es que dentro estaban sus hijos y su madre, Nora Colosimo.

“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos ”, reveló la conductora el pasado domingo. “Gracias a la policía que está ahora cuidando de mis hijos. Maxi y yo estamos buscando un vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia ”, agregó, dando a conocer qué se habían llevado los ladrones de su hogar.

Este lunes, Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram detalles del robo e imágenes . “22:34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta que había 4 personas en la casa”, escribió en el primer registro fílmico donde se va a alguien con una gorra ingresando a su domicilio.

En el siguiente video que compartió, se ve a los hijos de Wanda mientras se esconden, corren y observan lo que está sucediendo. Ahí ya la conductora acusó directamente a su expareja y padre de sus hijos, Mauro Icardi, del robo sucedido. “ Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma . Diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver”, escribió, en referencia al robo de pasaportes y el permiso necesario para hacerlos nuevamente.

Fuente: La Nación


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