Tragedia en Mendoza: murió un joven de 18 años en uno de los boliches más concurridos de la provincia

Un joven de 18 años murió en la madrugada de este sábado dentro del boliche Wabi Fun Club, uno de los más populares de la ciudad de Mendoza, por lo que la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

La muerte ocurrió en la madrugada de este sábado, cerca de las 4. El joven se encontraba con amigos cuando se desmayó y perdió el conocimiento.

Una ambulancia llegó al boliche, ubicado en Acceso sur y Paso, en el departamento mendocino de Luján de Cuyo. Una vez en el lugar le realizaron maniobras de reanimación, pero luego de varios minutos constataron la muerte.

Según indicaron las fuentes a Clarín, el joven -del que todavía no trascendió su identidad- había estado bebiendo alcohol con amigos desde la tarde del viernes, donde se reunieron para ver el partido de Argentina ante Cabo Verde, por el Mundial.

Luego de cenar, cerca de las 2 de la mañana ingresaron al boliche Wabi Fun Club, uno de los más importantes de Mendoza.

Allí continuaron bebiendo hasta pasadas las 4, cuando el joven se descompensó. Primero fue atendido por médicos del establecimiento. Cuando llegó la ambulancia continuó con los trabajos de reanimación, pero finalmente falleció dentro del lugar.

El fiscal de Homicidios Oscar Malla quedó a cargo de la investigación, cuyo expediente hasta el momento está caratulado como una averiguación de causales de muerte.

“Suponemos que se ha pasado de alcohol, más puede haber ingerido alguna droga”, expresó a Clarín una fuente de la investigación.

El fiscal Malla ordenó la operación de autopsia para poder determinar la causa del deceso.

En paralelo, los amigos del joven están declarando en sede fiscal para que la Justicia pueda reconstruir las últimas horas de la víctima.

Fuente: Clarín