Un auto chocó contra una estación de servicio sobre la General Paz y ardió en llamas: hay tres heridos

Un auto chocó esta madrugada contra una isla de carga de combustible en una estación de servicio ubicada sobre la Avenida General Paz, a la altura de la calle Jorge Chávez en el barrio de Liniers, en un accidente que dejó tres heridos cuando el coche se prendió fuego.

La secuencia ocurrió a las 5:15 de la mañana, cuando un Peugeot 207 ingresó a la estación de servicio ubicada sobre la Avenida General Paz, sentido Río de la Plata, e impactó contra un surtidor.

Según las primeras versiones que circularon, el conductor se habría quedado dormido, perdió el control del coche e impactó contra el surtidor. Como consecuencia del golpe, se produjo un principio de incendio.El Peugeot además rompió una base de hormigón y colisionó contra un auto Volkswagen Gol con una persona que estaban cargando combustible

El fuego fue controlado rápidamente por el personal de la estación, según confirmaron fuentes de Axion a Clarín.

A raíz del hecho, tres personas resultaron heridas: el conductor del vehículo, su acompañante y un cliente que se encontraba abasteciendo combustible en otro surtidor. Los tres fueron trasladados a dos centros de salud para recibir atención médica.

La estación de servicio quedó momentáneamente cerrada hasta que se puedan evaluar los daños que recibió tras el impacto.

Lo curioso es que no fue el único accidente que tuvo la estación esa noche. Y es que según contó TN, un rato antes hubo un choque a la altura de la entrada, cuando un Audi A1 fue golpeado desde atrás por un auto que huyó de la escena del accidente.

Por la fuerza del golpe, el Audi quedó con la parte delantera destrozada.

Fuente: Clarín