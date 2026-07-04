María Rogel, dermatóloga: “Los pelos finos deben evitar shampoos hidratantes y densos. Es mejor usar los suaves y ligeros”

Quienes tienen el cabello fino suelen enfrentarse al mismo problema: el pelo pierde volumen rápidamente , se engrasa con facilidad y muchas veces luce aplastado pocas horas después del lavado. Sin embargo, una dermatóloga especializada en salud capilar asegura que parte de la solución está en elegir correctamente el shampoo .

María Rogel , dermatóloga experta en tricología, explicó que uno de los errores más frecuentes es utilizar productos demasiado nutritivos o densos , especialmente cuando el pelo fino también tiene tendencia a ser graso.

“Los pelos finos deben evitar shampoos muy hidratantes o cremosos. Es mejor elegir productos suaves, ligeros y que aporten volumen ”, señaló.

Según la especialista, los shampoos con fórmulas livianas ayudan a limpiar el cuero cabelludo sin dejar residuos que apelmacen el pelo.

Además, recomienda elegir productos con un pH similar al de la piel, entre 5,5 y 6,5 , ya que permiten mantener el equilibrio natural del cuero cabelludo.

Cuando existe exceso de grasa, un shampoo clarificante una vez por semana también puede ser útil para eliminar restos de productos y sebo acumulado.

Aunque durante años se creyó que el lavado frecuente dañaba el pelo , Rogel sostiene que no siempre es así.

Si el cuero cabelludo produce mucha grasa, lavar el pelo todos los días con un shampoo suave puede ser una buena alternativa . Eso sí, si el pelo se mantiene limpio por más tiempo, recomienda espaciar los lavados siempre que sea posible.

Para la dermatóloga, no alcanza con aplicar shampoo rápidamente y enjuagar . El masaje sobre el cuero cabelludo cumple un papel importante porque ayuda a remover la grasa acumulada y favorece la circulación sanguínea en la zona.

La especialista aconseja dedicar al menos tres minutos a masajear especialmente la coronilla , la nuca y la zona detrás de las orejas .

Este hábito también puede contribuir a mejorar el aspecto general del pelo .

Otro error frecuente consiste en aplicar acondicionador desde la raíz .

En el caso del pelo fino, Rogel recomienda colocarlo únicamente de medios a puntas para evitar que el pelo pierda volumen o se engrase más rápido. Además, insiste en enjuagar con abundante agua tibia hasta eliminar cualquier resto de producto.

Una vez limpio el pelo, también es importante la forma de secarlo . La especialista aconseja utilizar siempre protector térmico antes del secador y, si el objetivo es levantar las raíces, secar el pelo con la cabeza hacia abajo .

Complementar la rutina con productos livianos que aporten volumen y elegir un corte adecuado —como una media melena— también puede ayudar a que el pelo fino luzca con más movimiento y cuerpo sin necesidad de recurrir a productos pesados.

Fuente: TN