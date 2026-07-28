“Siempre hubo insultos de ambos lados”: el Gobierno admitió la mala relación de Milei y Lula, y confirmó la cadena nacional del Presidente por la reforma del BCRA

En medio de la escalada diplomática que desató la catarata de descalificaciones del presidente Javier Milei a su par brasileño Luiz Inacio Lula da Silva durante la visita a San Pablo para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro, el vocero presidencial Adrián Ravier intentó relativizar la polémica al sostener que " siempre hubo insultos de ambos lados ".

"Está claro que ha habido siempre insultos de ambos lados, son diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos Argentina nunca ha llevado esas diferencias al plano diplomático ", dijo este martes el portavoz durante la conferencia de prensa que dio en la Casa Rosada.

Además de intentar bajarle el tono a los dichos del mandatario argentino, que llamó "ladrón", "presidiario" y "basura socialista" a Lula, Ravier deslizó una crítica a la decisión del presidente brasileño de llamar a consulta a su embajador en Buenos Aires.

Como contó Clarín , Julio Bitelli, el representante diplomático de Brasil en Argentina, ya está en su país para reportar la situación a pedido de las autoridades en Brasilia.

El embajador argentino en la capital vecina recibió el domingo a la noche en persona la dura protesta del canciller Mauro Vieira y el ministro el ministro de Hacienda de Brasil, Darío Durigan llamó “payaso” al libertario.

En la conferencia de prensa desde Balcarce 50 Ravier confirmó que Milei hablará en cadena nacional el próximo jueves a las 20 para explicar el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central .

Precisó, además, que el mensaje detallará "los ejes de la refoma l". "Es un tema central para el gobierno porque el mandato que nos han dado es bajar la inflación, que es un flagelo", enfatizó Ravier.

El portavoz lo dijo mientras el presidente Javier Milei ya está en Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori como nueva mandataria de ese país.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Ejecutivo busca desterrar los "gatillos" inflacionarios que la administración de la política monetaria presenta hasta ahora.

Milei dará en la cadena nacional detalles de la iniciativa cuyo documento incluye como tema núcleo la prohibición del financiamiento al Tesoro, la eliminación de algunos instrumentos para estos fines como los Adelantos Transitorios o las Letras Intransferibles y la quita de los múltiples objetivos que actualmente el organismo tiene por uno solo y claro: defender la estabilidad de los precios.

La Carta Orgánica del BCRA es la ley que establece los principios fundamentales del organismo, su finalidad, sus principales funciones y facultades. El BCRA se rige por las disposiciones de su Carta Orgánica, conforme al artículo 1° de la Ley 24.144 y sus modificatorias.

La iniciativa que expondrá mel jueves Milei busca conseguir el aval parlamentario para dejar atrás la Carta Orgánica del BCRA que fue aprobada durante el kirchnerismo, en 2012.

Como informó Clarín, fuentes oficiales adelantaron que "los lineamientos son los que se pueden esperar de un proyecto impulsado por Javier: prohibición de financiamiento del tesoro, eliminación del artículo que metió Marco del Pont que permitía el financiamiento con letras intransferibles, hacer más difícil la remoción de autoridades (hoy el presidente saca sin mayores problemas), entre otros cambios".

La Carta de 2012, bajo la presidencia de Mercedes Marcó del Pont, elevó los topes del financiamiento al Tesoro vía adelantos transitorios, que ya existían como herramienta desde la década de 1990. Según explicó el propio Milei en declaraciones radiales días atrás, la nueva legislación busca “la prohibición total y absoluta del financiamiento al fisco”, por lo que se daría marcha atrás con el artículo que se creó durante el kirchnerismo y también se anularía el uso de los adelantos transitorios.

En la conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero también se refirió a la actualidad económica y, en sintonía con declaraciones recientes del ministro Luis Caputo, sostuvo que el Gobierno puede mostrar "con orgullo que cada vez menos gente no llega a fin de mes".

"Esperamos que la gente que no llega a fin de mes sea cada vez menos. No estamos de acuerdo en que todos los argentinos no llegan a fin de mes", señaló el portavoz. Y en ese mismo sentido, agregó: "Creo que si uno mira los datos de pobreza a indigencia por suerte podemos mostrar con mucho orgullo que cada vez hay menos gente que no llega a fin de mes".

También consideró Ravier que el Gobierno está "a mitad de camino en una transformación inmensa".

Fuente: Clarín