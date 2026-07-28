Mendoza: un docente y su esposa irán a juicio acusados de usar fotos de su hijo para producir material de abuso sexual de menores

Una tarjeta de memoria encontrada en la calle desencadenó una investigación que terminó con un matrimonio de Mendoza acusado de producir y facilitar material de abuso sexual de menores.

La causa comenzó de manera fortuita, cuando dos jóvenes encontraron el dispositivo en la ciudad de General Alvear y decidieron revisarlo con la intención de formatearlo.

Pero al conectarlo a una computadora se encontraron con algo completamente diferente a lo que esperaban. Dentro de una carpeta denominada “ultrasecreto” había archivos con material de abuso sexual, en los que el hijo de la pareja era la víctima.

Ante la gravedad de lo que habían descubierto, las jóvenes llevaron inmediatamente la tarjeta SD a la Justicia.

A partir de allí comenzó una investigación para determinar de dónde provenían los archivos, identificar a las personas que aparecían en ellos y establecer quiénes estaban detrás de la producción del contenido.

Los análisis realizados sobre el dispositivo permitieron avanzar hasta identificar al menor involucrado. Con el avance de la pesquisa, los investigadores llegaron hasta un docente mendocino y su esposa, quienes quedaron bajo sospecha de haber producido imágenes de su propio hijo, según informó MDZ.

Con esos elementos, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del matrimonio. Ambos fueron detenidos durante el procedimiento, aunque posteriormente recuperaron la libertad.

La pareja quedó imputada por el delito de producción y facilitación agravada de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (MASNNA) .

La investigación también incorporó otra acusación contra el docente. El hombre está imputado además por “upskirting” , una práctica de acoso sexual que consiste en tomar fotografías o grabar videos por debajo de la ropa de una persona sin su consentimiento. En este caso, según la investigación, las presuntas víctimas serían compañeras de trabajo del docente.

En los últimos días, el fiscal Javier Giaroli, a cargo de la Secretaría de Delitos Informáticos de la Segunda Circunscripción Judicial, dio por terminada la etapa de investigación y resolvió elevar el expediente a juicio.

Ahora resta que se establezcan las audiencias preliminares y se determine cuándo comenzará el debate oral.

Fuente: TN