Revelan más negocios entre Zamora y Toviggino: Santiago del Estero pagó con fondos de Vialidad provincial una obra millonaria de la AFA

En mayo del 2025, el entonces gobernador de Santiago del Estero lideró un acto junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia . Fue una fiesta a toda pompa. Inauguraron juntos, con presencia de funcionarios provinciales y de otros distritos aledaños, un edificio espectacular, ubicado frente al ya imponente Estadio Unico Madre de Ciudades, el más moderno del país, que se eleva con absoluto lujo en medio de una zona donde se expande y profundiza la pobreza. Gerardo Zamora es el jefe político , sostén financiero e impulsor de Pablo Toviggino , el tesorero de la AFA investigado en nuestro país y en los Estados Unidos por posibles manejos irregulares de fondos de millones de dólares que recibió la agrupación que nuclea a los clubes de fútbol nacional y a la Selección.

Aquel día de junio del 2025 la fiesta era total y los discursos de Zamora muy elogiosos para Tapia, y viceversa. Ambos inauguraron así un edificio crucial para los planes de expansión de la AFA y de Toviggino.

Entraba en funciones el llamado edificio donde funcionan la sede de la institución nacional del fútbol en Santiago del Estero, y también el centro deportivo de alto rendimiento donde debieran ejercitarse los futuros cracks del deporte mas popular del país.

Como todo lo que une a la AFA, Toviggino y Zamora en Santiago del Estero, esta construcción, diseñada por uno de los estudios más prestigiosos del país, se financió con miles de millones de pesos que salieron de las arcas de la provincia , la lacerada por carencias sociales y de infraestructura.

Ninguno de los oradores lo dijo entonces ni lo admite ahora. La AFA creció en Santiago del Estero con planes de obra faraónicos que pagaron únicamente los santiagueños.

El caso del Centro Deportivo de Alto Rendimiento, según denunció en su momento en los medios el ex candidato a gobernador de Santiago del Estero, Alejandro Parnás -basado en documentación oficial a la que accedió Clarín - es extraordinario. Es una muestra más de cómo se mezclan en esa provincia la plata pública con proyectos de la AFA que quizás podrían ser financiados por la propia institución, y con controles sobre sus verdaderos costos.

Ocurre que el centro de alto rendimiento que Tapia y Zamora celebraron en su acto inaugural por lo que significaba como nuevo emblema para la Provincia, aspiró recursos que el Estado había presupuestado que debían usarse para hacer nuevos caminos, rutas y asfalto en un territorio sin accesos del siglo XX a casi ninguna parte.

El contrato de la construcción de la obra lo ganó en licitación, sin presentación de competidores, la constructora Mijovi SRL , eterna contratista de la gestión Zamora.

El precio ofertado fue de 586.458.009,55 pesos. Sobrepasaba en mas del 17 % del original , pero se adjudicó igual.

Con el paso del tiempo, y frente a un Estado que oculta sus datos públicos, el dirigente Parnás logró detectar la polémica total.

El decreto 234/2022, que había informado sobre el lanzamiento de esa licitación, especificaba que los fondos para financiar la obra de la AFA saldrían de la llamada Jurisdicción 54, es decir, el Consejo Provincial de Vialidad.

En el año siguiente, otro decreto modificó el presupuesto original y lo amplió a 1093 millones de pesos más .

Otro Decreto del mismo año, pero fechado en octubre, aumentó de nuevo el precio de la construcción de la AFA: ahora se enviaron a la empresa contratista 293 millones más.

Una última resolución, también redireccionó 240 millones más para este “Proyecto AFA”.

Lo llamativo, o no, tal cual remarca Parnás, es que durante todo ese lapso el interventor del Consejo de Vialidad que financió esta megaobra fue José Félix Alfano , es decir, en esos años también el presidente del club Central Córdoba de Santiago del Estero , cuna de poder de Toviggino.

¿Por qué la AFA, que es un organismo con notable superávit en dólares, no puso siquiera una moneda y permitió que la gestión Zamora pagara su sede y centro de rendimiento para futuros futbolistas?

En un informe que hizo sobre este tema, Parnás hace una breve conclusión: “la secuencia documental muestra que un edificio financiado íntegramente con fondos del Consejo Provincial de Vialidad —asignados al desarrollo de infraestructura vial— fue concebido, licitado y ejecutado como Secretaría de Deportes, pero terminó incorporando, sin debate público ni licitación, oficinas y un centro de alto rendimiento de la AFA, una entidad privada. Todo ello mediante ampliaciones presupuestarias sucesivas, contrataciones directas por excepción y una tardía explicitación del verdadero destino del inmueble, lo que plantea fundadas dudas sobre la legalidad, razonabilidad y transparencia en el uso de recursos públicos provinciales”.

En su discurso inaugural de esta obra de la AFA, Zamora destacó que “hay una palabra fundamental para nosotros que atraviesa todo: primero nuestros corazones patriotas, las políticas públicas, el deporte, el fútbol; y se llama federalismo, y este federalismo, gracias a esta decisión de la AFA está presente en nuestra provincia”.

Las decisiones sobre este edificio, como se ve, se tomaron en Santiago del Estero.

Plata para rutas se destinó a otro fin.

El entonces gobernador es hoy senador nacional y se queja porque el Gobierno de Javier Milei no hace obra publica en su provincia.

En el último Te Deum , por caso, Zamora lanzó una advertencia a la Casa Rosada: “Nos vamos a quedar sin rutas”.

Periodista especializado en Política

Fuente: Clarín