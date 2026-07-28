La hoja de ruta del Gobierno en el Congreso para que el mercado no deje de confiar en Milei

Ni la visita de la jefa del FMI Kristalina Georgieva a la Casa Rosada ni el anuncio de una nueva carta orgánica del Banco Central le alcanzan al Gobierno para despejar las incógnitas sobre la política y la economía que se ciernen en el corto plazo y que ya se reflejan en encuestas. En Balcarce 50 no lo ignoran, por eso privilegian una batería de proyectos económicos en el Congreso que la mesa política trazó en la reunión del martes pasado.

Javier Milei explicará este jueves en cadena nacional el alcance de la ley que regirá la autoridad monetaria del país con artículos para prohibir el financiamiento al Tesoro y trabas para dificultar la remoción del personal jerárquico de la institución que en la campaña de 2023 el Presidente había prometido cerrar. Fuentes oficiales adelantaron que el jefe de Estado no hablará sobre otros proyectos.

“ Es un tema central para el gobierno porque el mandato que nos han dado es bajar la inflación, que es un flagelo ”, explicó el vocero presidencial Adrián Ravier, que señaló que sus opiniones sobre el precio del dólar del viernes y una eventual devaluación, que generaron ruido adentro y afuera del Ejecutivo , fueron sacadas de contexto.

En agosto, el Ejecutivo pretende avanzar con la Ley de Tierras (Inviolabilidad de propiedad privada) y la eliminación de Zonas Frías en el Senado y con el Súper RIGI y los cambios en Inocencia fiscal en Diputados .

Las dos CTA y la oposición más dura buscan condicionar a parte de la bancada radical con una movilización masiva prevista para el próximo 6 de agosto, cuando está previsto el proyecto de Tierras se debata en el recinto. Intentan que el proyecto fracase después de que Patricia Bullrich lograra suavizar la posición de Federico Sturzenegger , que no quería otorgarles poder a las provincias para que autoricen o rechacen ventas .

La conflictividad social también pondrá a prueba el plan del Ejecutivo. El 7 de agosto -con o sin ley- se movilizarán las organizaciones sociales y la CGT en la marcha de San Cayetano.

El riesgo de una derrota del oficialismo en el Congreso puede complicar el ambicioso plan del Ejecutivo en el Legislativo y hasta repercutir en las expectativas económicas que ya registraron varias alertas .

Además de la caída del Estimado Mensual de Actividad (EMAE) de mayo que volvió a caer, tampoco arrojó un número alentador el índice de Confianza de la Universidad di Tella , que marcó otra caída tras el rebote de junio y ya acumula una baja del 21 por ciento en los últimos 12 meses .

En la Cámara Alta, el oficialismo intentará avanzar con la nueva ley de biocombustibles y votar el proyecto de Hojarasca y de desregulaciones que empuja Sturzenegger, como la nueva ley de sociedades y los cambios en cabotaje .

Bullrich tiene el mandato de avanzar también con las reuniones informativas, el dictamen y para modificar la ley de etiquetado frontal que reclaman empresas del sector alimentario.

La suspensión de las PASO, que obsesiona al Gobierno de cara al operativo reelección , deberá seguir madurando. Por ahora sigue verde. El tucumano Osvaldo Jaldo , que se adelantó al Ejecutivo y convocó a elecciones provinciales para mayo del año que viene , reiteró que no ve con buenos ojos una eventual eliminación de las primarias y desconoció la alternativa del regreso de las listas colectoras .

En los croquis del Gobierno , los integrantes de la mesa política apostaron que en agosto conseguirían dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales y lograrán tratar la reforma en el recinto . Hoy parece una quimera.

Diego Santilli y Lule Menem se concentran en más de una docena de provincias con las que tejen diálogo y analizan opciones como transferir obras nacionales para que las ejecuten los distritos, como ya ocurrió con Santa Fe la semana pasada.

A pesar de la nueva sintonía -que significó el acuerdo legitimado con la presencia de Karina Milei en la reunión de la semana pasada- el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro se reunió este miércoles en Córdoba con sus pares de Entre Ríos y Córdoba para exigir una agenda productiva a la Rosada .

En el medio otros proyectos simultáneos influyen en el vínculo. En particular, el Gobierno empuja nuevos nombramientos de jueces en la Comisión de Acuerdos del Senado , que interesan a los mandatarios provinciales y al grueso del arco político.

En su hoja de ruta, el oficialismo no abandona temas que parecen en apariencia menores al lado de lo que se juega, como la nueva ley de Salud Mental, el Acuerdo de Libre Comercio Mercosur–EFTA, Tratado de Extradición con Chile, Tratado sobre transmisión electrónica de cooperación jurídica internacional entre Autoridades Centrales , Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur, memorándum con Ucrania sobre traslado de personas sentenciadas, Reforma del Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radio aficionado, entre otros.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín