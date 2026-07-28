Con la tobillera electrónica, Elías Piccirillo pidió quedar en libertad: “Siempre estuve a derecho y nunca hubo peligro de fuga”

Traje y chaleco azul, camisa blanca, zapatos negros y la tobillera electrónica que le marcaba la media del pie izquierdo. Así el financista Elías Piccirillo se presentó en la Cámara Federal de Comodoro Py para pedir su libertad en la causa en la que está bajo prisión domiciliaria por armarle un operativo policial falso a un ex socio para no pagarle una deuda de 6 millones de dólares.

"Siempre estuve a derecho, confío en que las cosas se aclaren. Nunca hubo un peligro de fuga. Días antes sabía por los medios que me iban a detener y yo me presenté para quedar detenido", le dijo Piccirillo a los jueces Roberto Boico y Mariano Llorens , quienes deben resolver su pedido de excarcelación. Hubo un segundo planteo en caso que no acepten liberarlo: cambiar su actual lugar de detención domiciliaria en la localidad bonaerense de Banfield al departamento de su actual pareja, Florencia Epelbaum , en el barrio porteño de Nuñez

Piccirillo llegó a los tribunales de Comodoro Py a las 10:30 horas. Lo hizo con sus abogados Alejandro de Dios Montiel y Fernando Diez , y su hermano Matías. Poco después llegó Epelbaum. Ella y su hermano son los garantes en la causa judicial.

Después de la audiencia, Piccirillo no quiso hablar con los medios y se fue abrazado con Epelbaum por los pasillos de Comodoro Py. En la puerta del edificio judicial se despidieron y cada uno se fue por su lado. Piccirillo pidió estar presente en la audiencia y fue autorizado por la justicia para salir de su detención domiciliaria que es controlada por la tobillera electrónica que tiene.

El financista, quien se hizo conocido cuando en mayo de 2024 se casó con la modelo y conductora Jesica Cirio , fue detenido en marzo del año pasado porque se descubrió que dos meses antes le había dejado un kilo de cocaína y un arma en la camioneta Audi auto de su entonces socio Francisco Hauque , luego de una cena que habían tenido en el Palacio Duhau.

Hauque y su pareja fueron detenidos a pocas cuadras por una brigada de la Policía Federal que había sido contratada por Piccirillo para que los metan preso porque no quería pagarle una deuda de 6 millones de dólar. Dos arrepentidos contaron cómo fue el operativo, entre ellos el ex oficial de la Policía Federal Carlos "Lobo" Smith, quien cobró de Piccirillo 30 mil dólares para que contrate a la brigada.

La detención de Piccirillo significó el divorcio con Cirio y en noviembre del año pasado obtuvo la prisión domiciliaria que cumple en un departamento en Banfield. Ahora reclama quedar en libertad. El juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Franco Picardi rechazaron el planteo. Señalaron que hay riesgos para la causa si el financista queda en libertad.

Uno de los argumentos centrales es que se está investigando si desde la prisión domiciliaria Piccirillo amenazó a Hauque y para eso está pendiente el análisis del celular del financista.

La defensa apeló ante la Cámara Federal e insistió con su libertad. Sus abogados expusieron ante los jueces que Piccirillo no puede entorpecer la causa ni hay riesgo que se fugue. Señalaron que las medidas de prueba que ordenó la Fiscalía ya se hicieron y que solo resta las que solicitó la defensa.

También que siempre cumplió con todo lo que le solicitó el tribunal -puso como ejemplo que el propio Piccirillo con su pareja alquilaron la camioneta Audi para que se haga la reconstrucción del hecho- al igual que las pautas del arresto domiciliario.

Los abogados pidieron, en caso que la Cámara no acepte liberarlo, el cambio de domicilio de la prisión. Piccirillo quiere ir al departamento de su pareja en Nuñez. Explicaron que eso no modifica en nada la causa y que ese domicilio es más cercano a donde vive su hija y que contribuirá a ayudar en un problema de salud que atraviesa el padre.

El cierre de la audiencia, que duró poco más de media hora, fue de Piccirillo que quiso hablarle a los jueces. Sostuvo que el cambio de domicilio ayudará al vínculo con su hija y con su familia. Pero hizo hincapié en el pedido de libertad con que no se va a fugar ni va a entorpecer la causa

"Esto es lo que me tocó vivir y estoy acá para probar la verdad", cerró ante los jueces que ahora deben resolver sus planteos.

En la causa por el operativo ilegal Piccirillo está con un procesamiento confirmado y cerca de ir a juicio oral. Pero tiene un frente judicial más amplio . Junto con sus ex socios -Hauque y Martín Migueles , pareja de la conductora Wanda Nara - están imputados por irregularidades en la compra de dólar oficial a través de casas de cambio durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández y por el pago de sobornos para acelerar trámites de importación a través del sistema SIRA.

En esa causa está en libertad pero en ambos expedientes tiene sus propiedades y cuentas embargadas. Piccirillo quedó involucrado en otro expediente en el que no está imputado, pero sí su ex esposa Cirio. Se trata de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito del ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde , también ex marido de Cirio.

Cuando se conoció el video que Cirio grabó bolsas, cajas y cajones con millones de dólares en un vestidor de hombre, el financista fue allanado para determinar si en su celular tenía ese video porque su nombre fue vinculado a la difusión de las imágenes. Pero en su móvil no estaba. También se allanó la casa de Nordelta de Piccirillo para determinar si el vestidor de esa propiedad era el del video. El procedimiento fue negativo.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín