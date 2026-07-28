MADARIAGA: Este viernes 31 de julio cierra la inscripción para acceder a las 70 viviendas del barrio Belgrano

ZONALES





La Municipalidad de General Madariaga recordó que este viernes 31 de julio finalizará el plazo para inscribirse o actualizar los datos en el Registro Único de Demanda Habitacional (RUDH), trámite obligatorio para quienes deseen participar del proceso de adjudicación de las 70 viviendas del barrio Belgrano.





La inscripción se realiza en la Oficina de Tierras y Vivienda del municipio, que trabaja en conjunto con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) para confeccionar el padrón de aspirantes.





De acuerdo con el Decreto 134/17 del IVBA, los postulantes deberán estar inscriptos en el RUDH, conformar un grupo familiar o monoparental, poseer DNI argentino, no ser propietarios de inmuebles, no haber sido beneficiarios de una vivienda social o de asistencia crediticia estatal para acceder a una vivienda, acreditar residencia mínima de cuatro años en el distrito y demostrar capacidad de pago para afrontar las cuotas. Además, quienes integren un grupo familiar con una persona con discapacidad deberán contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y actualizado en el sistema.





Una vez finalizada la inscripción, se realizará un sorteo ante escribano público, del que surgirá un listado de preadjudicatarios titulares y suplentes. Posteriormente, el IVBA llevará adelante el correspondiente análisis social y patrimonial de cada caso.





La etapa final estará a cargo del Instituto de la Vivienda, organismo que confeccionará las actas de entrega y posesión e informará a cada adjudicatario el valor y la modalidad de pago de las cuotas.