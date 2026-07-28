Robó una moto en Parque Chas, escapó hasta Lanús y cayó tras una persecución: tenía un pedido de captura y antecedentes

Un delincuente de 21 años fue detenido por la Policía de la Ciudad en el partido bonaerense de Lanús luego de robar una moto en el barrio porteño de Parque Chas y escapar hacia la provincia de Buenos Aires. El sospechoso fue localizado gracias al seguimiento de las cámaras del Anillo Digital y, al ser identificado, los efectivos comprobaron que tenía un pedido de captura vigente y un amplio historial delictivo.

Todo comenzó con el robo de una motocicleta Honda XR 150L en la calle Bauness al 1000 . Tras recibir la denuncia, personal de la División Patrulla Control de Accesos Norte emitió la alerta a través del sistema Anillo Digital, que permitió detectar el paso del vehículo por la intersección de las avenidas Perito Moreno y Bonorino.

A partir de ese momento, los operadores reconstruyeron el recorrido de la moto por las avenidas Castañares y Cámpora, en dirección al Puente Olímpico y con destino al partido de Lanús.

Cuando el motociclista eludir un control de seguridad ubicado en el límite entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, se inició una persecución hacia el territorio bonaerense, en la que intervinieron efectivos de la Comisaría Vecinal 4 B.

El seguimiento finalizó en la intersección de las calles Rucci y Hornos, en Lanús, donde el delincuente perdió el control del rodado y cayó sobre el asfalto . Luego intentó escapar a pie e ingresó a una vivienda para ocultarse , aunque fue alcanzado y detenido por los efectivos.

Al identificarlo, los policías constataron que el sospechoso registraba cinco antecedentes por robos y hurtos cometidos entre 2024 y 2025 , además de una contravención contra el orden público.

También comprobaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente dispuesto el 17 de julio de 2025 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires. Además, tenía un procesamiento con prisión preventiva por una causa de robo tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, dictado en 2024.

Durante la inspección de la moto recuperada, los efectivos verificaron que el rodado presentaba el sistema de arranque violentado, maniobra utilizada por el delincuente para ponerla en marcha tras el robo.

Consultado el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de Manuel De Campos , con intervención de la Secretaría N° 116 de Tamara García , se dispuso la detención del imputado y el secuestro de la motocicleta. La causa quedó caratulada como robo . También tomó intervención la UFI N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la doctora Yanina Estévez .

Fuente: Infobae