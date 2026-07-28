Más cambios en el Gobierno: Santilli echó a Darío Genua de la secretaría de Innovación

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , echó este martes a Darío Genua , quien oficiaba como secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

El funcionario saliente respondía al estratega Santiago Caputo , pero tenía diferencias de larga data con Santilli , que apenas puso un pie en la Jefatura de Gabinete comunicó que quería ubicar otro nombre al frente del área.

“Fue una decisión del ministro” , reportaron a LA NACION fuentes oficiales de la Casa Rosada. Acto seguido, Genua presentó la renuncia.

Según informaron en el Gobierno, Santilli comienza así con el reordenamiento de áreas que heredó en su rol de jefe de Gabinete tras reemplazar a Manuel Adorni. Por ahora, el reemplazo de Genua no está confirmado.

Más allá de que esto le quita al asesor un área importante que tenía bajo su conducción, y de que sectores del karinismo se entusiasman con quitarle poder en medio de la interna oficialista, distintas voces del Gobierno coinciden en que la distancia entre Santilli y Genua era irreconciliable.

Fuente: La Nación