Crimen y misterio en Pilar: asesinaron a un vendedor de terrenos y sospechan de un ataque vinculado a su actividad

Un jubilado de 80 años fue encontrado muerto en su vivienda del partido bonaerense de Pilar , con signos de violencia en la cabeza. La víctima, identificada como Miguel Ángel Libutti , se dedicaba a la venta de terrenos y las autoridades investigan la posible relación entre su actividad y el hecho .

Según fuentes policiales consultadas por Infobae , la autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por una fractura en la base del cráneo y múltiples lesiones en el rostro causadas por un elemento cortopunzante .

El parte oficial también precisó que el cuerpo no presentaba signos de defensa y que en la casa, ubicada en Tomás de Anchorena al 1300, a metros de la esquina con Estados Unidos, no se detectaron accesos forzados .

Además, los agentes relevaron un dato más en la escena que llamó la atención: las llaves estaban en una reja interna .

De acuerdo con El Diario de Pilar , el hallazgo ocurrió el domingo pasado después de que el hermano de la víctima, domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires, ingresó a la propiedad y encontró a Libutti recostado en una cama, con un oso de peluche apoyado sobre la cabeza .

El testigo observó manchas de sangre en distintos ambientes de la vivienda y dio aviso al 911. Así, personal de la Comisaría Octava de Pilar y de la Policía Científica acudió al lugar y trasladó el cuerpo a la morgue local.

Durante un segundo operativo en la casa, los investigadores secuestraron una tijera con manchas hemáticas , que podría ser el arma homicida. También un hacha y un pico con mango metálico para ser peritados.

Las fuentes detallaron a este medio que Libutti complementaba sus ingresos de la jubilación realizando operaciones de venta y reventa de lotes , una actividad que le provocó reiterados reclamos de compradores en diversas oportunidades.

Tras la autopsia, la causa, inicialmente caratulada como averiguación de causales de muerte, pasó a ser investigada como homicidio bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana .

Las tareas para esclarecer las circunstancias del crimen permanecen en curso junto a la SDDI local.

Fuente: Infobae