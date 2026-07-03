Quién es Inés García, la mujer que sanó el corazón de Lamine Yamal tras su fugaz y apasionado romance con Nicki Nicole

Con 18 años, Lamine Yamal es el presente y futuro de la selección española de fútbol . En su primer partido en un Mundial marcó un gol, lo cual lo convirtió en uno de los jugadores más jóvenes de la historia del torneo en lograr esta hazaña. Y como su equipo clasificó a los octavos de final, existen posibilidades de que su marca personal aumente. Si bien no llegó como le gustaría, debido a una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo obligó a perderse el final de la temporada, está mentalizado en dar su mejor versión en la cancha. Y acá es donde influye su hinchada personal, más precisamente la mujer que le robó el corazón. El futbolista está en pareja con la influencer española Inés García Santos , quien en el último tiempo ganó protagonismo por vestir la camiseta número 19.

Desde que comenzó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la popularidad de Inés García Santos aumentó debido a que su novio es una de las estrellas del torneo y también del fútbol actual. La joven de 20 años vive en Sevilla, España, y es una modelo e influencer con casi 700 mil seguidores en Instagram y 1.000.000 en TikTok. Comparte contenido relacionado con moda, lifestyle y viajes. Suele publicar también sus looks y los viajes que realiza a distintas partes del mundo.

Durante las últimas semanas publicó varios “vestite conmigo” para mostrar cómo se prepara para ir a la cancha. Su look siempre es el mismo: camiseta de España, roja o blanca dependiendo de que la use el equipo ese día, y un pantalón o short de jean. Pero, entre todo el contenido mundialista que subió estos días, decidió aprovechar para hablar de su vida personal y contar en primera persona, y a través de TikTok, cómo inició su historia de amor con Lamine Yamal .

“Os voy a contar cómo conocí a mi novio. ¡Por fin!“, anunció. Rápidamente se apuró en desmentir las versiones de las redes sociales que supuestamente salieron de su boca, como que lo había conocido en una tienda cuando su tarjeta no funcionaba y él irrumpió en la escena como su “héroe” para hacerse cargo de la compra. Nada de eso sucedió. ¿Cómo se conocieron entonces? A través de las redes sociales .

“Me encantaría contaros una historia superguay, pero nos conocimos por redes sociales y ya está“, indicó. Los rumores de noviazgo empezaron a hacerse eco en mayo, cuando los vieron juntos durante una escapada romántica a Grecia. En noviembre de 2025 él confirmó su separación de la cantante argentina Nicki Nicole , con quien tuvo un intenso y apasionado romance que duró alrededor de tres meses.

“ Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree . A mí me empezaron a ver con él cuando nos fuimos a Grecia, pero yo lo conozco desde hace mucho más; tampoco tres años, pero bastantes más meses de los que la gente se cree”, aseguró la influencer. En este sentido, reflexionó en que le dieron “tiempo a las cosas”. Se conocieron de a poco y pasaron “mucho tiempo hablando” antes de verse personalmente.

De las publicaciones que hizo en Instagram sobre su look, Lamine Yamal no tardó en reaccionar, llenándola de elogios: desde “preciosa” hasta “mi chica” y “mi baby”.

La joven aseguró que por estos días disfruta de la experiencia de la Copa del Mundo con la familia de su novio y sus amigos. “¡Nos lo estamos pasando genial! Vamos a ganar el Mundial . Esperemos que mi cumpleaños y su cumpleaños los celebremos aquí. Eso significará que estamos ya casi en la final”, expresó con anhelo.

De momento, el próximo desafío para el futbolista del FC Barcelona es Portugal el lunes 6 de julio a las 16 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. El ganador se quedará con uno de los ocho lugares disponibles para los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación