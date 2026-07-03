Mundial 2026: un deportólogo explicó en detalle cuáles son los riesgos de las pausas de hidratación

En el marco de la preparación de la selección argentina para enfrentarse a Cabo Verde en el Mundial 2026 por los 16avos de final, la aparición de chalecos refrigerantes y la implementación de pausas de hidratación durante los encuentros despertaron interrogantes sobre su real utilidad fisiológica.

El deportólogo Jorge Franchella , analizó en comunicación con LN+ estos mecanismos y advirtió sobre la gestión del esfuerzo físico en condiciones de altas temperaturas.

“Cuando perdemos agua por transpiración, cuando perdemos un litro de agua, no la percibimos y no tenemos sed todavía. Por eso a los chicos hay que avisarles y que tomen ellos sin que ellos sientan esa sensación de sed ”, señaló al explicar la lógica detrás de los cortes obligatorios en el campo de juego.

El médico aclaró que, aunque son necesarias en jornadas de calor extremo, su implementación requiere cuidados específicos para evitar lesiones musculares: “ Esa pausa en días calurosos, cuando la persona perdió mucho calor, es adecuada porque decimos a veces que cada 15 minutos o 20 minutos, alguien que está jugando al tenis en un country, recupere un poco de ese líquido sin haber sentido la sed correspondiente como alerta.

“Cuando se instituye así, realmente está bien. Por el otro lado, obviamente , en el momento que paran, deben tener una actividad que se llama regenerativa o movilidad, o sea, no quedarse parados de golpe, pero eso está manejado ”, remarcó el especialista.

En cuanto a la recuperación física, en un reciente entrenamiento de la selección argentina, los jugadores utilizaron chalecos refrigerantes, una herramienta que utiliza geles congelables para favorecer la disipación del calor corporal después de la actividad intensa.

“Siempre que tenemos un cuerpo va el calor desde el que está más caliente al que está más frío o al ambiente. En este caso hay unos geles que los conocemos diariamente. Que tienen un envase con un gel adentro que se congela. Entonces al apoyarlo en nuestra piel, el calor de nuestra piel va hacia el gel ”, detalló el especialista.

Según Franchella, estos chalecos permiten una transferencia térmica eficiente hacia el ambiente , facilitando que el cuerpo recupere su temperatura núcleo, que suele oscilar entre los 36 y 37 grados, tras el estrés del esfuerzo profesional.

El deportólogo hizo una distinción fundamental respecto a los métodos de enfriamiento brusco. Si bien los chalecos ofrecen una ayuda controlada y constante, el uso de duchas heladas o inmersiones repentinas tras los partidos presenta riesgos coronarios.

“ Un cambio brusco del calor al frío puede provocar un cambio de la presión arterial. Por lo tanto, estos jugadores están controlados, regulados y están supervisados. Pero si nos está mirando alguien, no sería lo más adecuado pasar del calor o el cuerpo muy caliente a esa ducha helada que vos decís”, concluyó.

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Fuente: La Nación