La impactante “pared de frío” que sorprendió a Córdoba en medio de la ola polar

La ola polar que llegó con fuerza a gran parte del país en las últimas horas dejó imágenes curiosas como la de una gran "pared de frío" que se registró en los cielos de una pequeña localidad del sur de Córdoba.

El fenómeno meteorológico se observó en Ucacha, al sur de la provincia, donde este viernes la temperatura mínima fue de 3 grados bajo cero.

De acuerdo a las imágenes que mostró Eldoce.tv , los vecinos se vieron sorprendidos con una formación de nubes atípica en una zona de campo de la localidad.

Según puntualizó el mismo medio, lo que coloquialmente se conoce como una "pared de frío" es en realidad una nube arcus , que es una formación de nube baja, horizontal y con forma de rollo.

Esto se genera cuando el aire frío y denso que desciende dentro de una tormenta golpea el suelo y se extiende hacia afuera. Ese aire frío empuja al aire cálido y húmedo que está por delante de la tormenta, obligándolo a ascender bruscamente. Al elevarse y enfriarse, el vapor de agua se condensa, formando esa nube alargada.

El fenómeno suele indicar que se acerca un frente de ráfagas con vientos fuertes, cambios bruscos de temperatura y, en algunos casos, lluvia o tormenta eléctrica inminente.

Aunque la imagen de la "pared de frío" suele ser impactante, no es un fenómeno meteorológico peligroso en sí mismo.

Este viernes, Ucacha amaneció con temperaturas bajo cero y se espera que la máxima apenas supere los 5 grados. Se prevé que recién el lunes comience a subir la temperatura máxima, que para el martes se estima que será de 18 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por frío extremo para casi todas las provincias del país. Las únicas que quedaron fuera del aviso son Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Según el organismo, la alerta amarilla implica un efecto leve a moderado sobre la salud y puede resultar peligrosa para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La alerta naranja, en cambio, representa un riesgo moderado a alto, especialmente para los grupos más vulnerables.

Fuente: Clarín