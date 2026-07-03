La única argentina que vive en Cabo Verde en la previa del partido de la Selección: “Es un país amable, seguro y muy musical”

"Soy la única argentina que vive en Cabo Verde y me da orgullo estar con mi camiseta de la Selección, mi bandera y mi escarapela", dice Mariela Cares (39), revenue manager de la cadena hotelera Barceló, que vive en Praia, capital caboverdiana ubicada en la Isla de Santiago.

Cuenta la mendocina de Las Heras, vinculada al turismo, que había escuchado hablar de Cabo Verde pero no lo visualizaba en el mapa. "Cuando apareció la oportunidad de ir por el trabajo, me sorprendió el destino, porque no lo conocía, pero no lo dudé y cuánto me alegro de estar viviendo aquí" , dice Mariela, que llegó a las islas del Atlántico en febrero de 2025.

Su destino anterior fue en Huelva, sur de España, pero haber llegado a África "es una experiencia totalmente diferente", dice sin dudar. "Es un país nuevo, que el año pasado celebró los cincuenta años de la independencia de Portugal , se está dando a conocer y no tengo dudas que explotará turísticamente. Algo como sucedió con las Islas Canarias, que hoy desbordan... Mucha gente viene a Cabo Verde buscando hacer un turismo tranquilo, sin tantas multitudes".

Describe que hoy el país está cubierto de banderas azules, blancas y rojas colgadas en balcones, ventanas "y se ve en toda la isla a la gente con la camiseta. Desde el año pasado, cuando se clasificó para el Mundial, descubrí la pasión que el caboverdiano tiene por el fútbol, su Selección -apodada los Tiburones azules- y su ídolo indiscutible, el arquero Vozinha, que hoy está en boca de todos. Cuando ganaron el último partido que les dio el pasaje al Mundial, los jugadores se acercaron a la gente, son personas muy accesibles, nada celebrities , algo que me encantó".

Mariela agradece al fútbol que Cabo Verde esté en boca de todos y se transforme en un país más conocido. " La vida aquí es muy tranquila, no hay corrupción, hay seguridad , podés andar por la calle a cualquier hora y no pasa nada, algo que se agradece mucho. Pero además el caboverdiano es muy buen anfitrión, cálido, hospitalario y agradece mucho al extranjero que va. Por otra parte el día a día es muy musical, la gente es muy alegre y escucha música bien fuerte... La presencia de la artista Cesaria Evora está en todas partes".

Detalla que todo el año el clima es cálido y la temperatura promedio es entre 23 y 24 grados. "Es un país muy luminoso, mucha playa, arenas blancas y agua transparente, más en algunas islas que en otras. Pero la vida arranca temprano, ya pasaditas las cinco amanece y la gente es muy activa y hace algún tipo de actividad física, bailes incluidos . Estos hábitos los hace tener una idiosincrasia diferente respecto de los africanos continentales, que son más serios y secos. Con su manera de ser, el caboverdiano hace lo posible para que te quedes el mayor tiempo posible".

Mariela señala que los días son muy largos y que hay tiempo para todo. "Yo trabajo en el primer hotel cinco estrellas de Cabo Verde y tengo un horario de ocho horas. ¿Cuánto sale una habitación? Unos 250 euros base doble, No es caro si tomamos los cinco estrellas de Europa.

De las diez islas de Cabo Verde, Mariela conoce seis y su podio está compuesto por Santo Antão, São Vicente y Maio. "Son islas paradisíacas, que combinan agua cristalina, verde tupido y una geografía montañosa sublime . En cuando a Maio, la panorámica es plana pero tiene playas de ensueño. Yo vivo en Santiago, donde está la capital y donde se concentran 350 mil habitantes de los quinientos mil que hay en todo el país".

Mariela remarca que entre todas las bondades que tiene Cabo Verde aparece un lunar importante. "No es un país barato si se toman en cuenta los ingresos de la gente . Por ejemplo, se instalaron pantallas gigantes en varios puntos centrales porque no toda la gente tiene televisor y los que tienen quizás no tengan televisión por cable. Entonces hay miles de personas que ven los partidos en la calle, como sucederá esta noche a las nueve..., porque acá es dos horas más tarde que en Argentina".

Hace saber la mendocina que ganó en calidad de vida y que su futuro depende de lo que deciden sus superiores. "Yo en principio estoy muy cómoda y adaptada. No sé cuánto tiempo más estaré, pueden ser dos o cuatro años, depende, pero yo encantada . Me gusta esta vida tranquila, con música y naturaleza. Acá estamos cerca de la costa de Senegal, y conocí la capital Dakar y es inmensa, ruidosa y muy poblada, nada que ver con este paraíso".

Debe retomar su trabajo Mariela, por lo que sólo hay tiempo de dar un pronóstico para el partido. "Tengo un poquito de miedo -sonríe-, pero creo que vamos a ganar 2 a 1. Es difícil este tipo de partidos, porque la selección de Cabo Verde ya está hecha, para ellos ya ganaron en este Mundial. Te lo dicen todos en la calle . ¿Quién iba a imaginar que pasaríamos la fase de grupos? Aman Argentina, a Messi en realidad, y no tienen problema si pierden contra el campeón. Ganen o pierdan, saldrán a festejar".

Redactor de la sección Sociedad

Fuente: Clarín