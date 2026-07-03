Aluvión de argentinos en Miami: quiénes son los famosos que fueron a ver a la Selección

El partido de la selección argentina por los 16avos del Mundial 2026 frente a Cabo Verde en Miami convocó a numerosas figuras del espectáculo argentino , que compartieron en las redes sociales cómo vivieron el partido. Camisetas de la albiceleste, fotos, videos y mensajes de apoyo fueron protagonistas de las publicaciones de quienes se preparaban para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en el Hard Rock Stadium de Miami.

Marcelo Tinelli fue uno de los primeros en mostrar que ya estaba en el estadio. El conductor compartió una imagen junto a Carlos “La Mona” Jiménez en la previa del partido y le dedico unas tiernas palabras: “Con el 1 por siempre. Te amo y te admiro. Vamos Argentina Carajo” , escribió el conductor en la foto que publicó junto al ídolo cordobés.

Por su parte, Eva Bargiela publicó una tierna foto familiar junto a su pareja Gianluca Simeone y al pequeño Faustino, que fueron a alentar al menor de los hermanos, Giuliano Simeone. En la imagen se vio a los tres vestidos con la camiseta de la Selección y sonrientes a la espera del inicio del encuentro.

Luli Salazar dejó a todos sus seguidores atónitos con la foto que subió en el estadio de Miami. La modelo fue vestida con un top muy pequeño de la selección argentina, un short de jean y unas botas haciendo juego. Su belleza generó los suspiros de todos los hinchas presentes.

Marcela Tinayre también mostró cómo se preparó para alentar a la Selección y mostró su camiseta alternativa negra con detalles en azul, que combinó con un gorro de la AFA. La conductora acompañó la publicación con un mensaje breve: “Vamos Argentina!” .

Agustín “Cachete” Sierra compartió la previa junto a un grupo de amigos y luego mostró cómo vivió a full la experiencia mundialista: sin la remera y sonriente en la puerta del estadio de Miami.

Carolina Baldini , madre de Giuliano Simeone, también mostró el look elegido para ir a apoyar a su hijo. Lució la camiseta utilizada por la Selección en el Mundial de Qatar 2022 con el dorsal 17 de su hijo, acompañada por una falda midi negra de encaje, stilettos con brillos, un cinturón Dolce & Gabbana. “Outfit”, escribió junto a los emojis de la bandera y la pelota, y luego agregó: “Que nervios..” .

Chechu Bonelli posó frente al espejo con un amigo antes de salir rumbo al partido. Ambos vistieron la camiseta albiceleste con franjas, entusiasmado por el partido de la Scaloneta. La periodista resumió la expectativa con una frase: “Ok estamos listos” .

En tanto, los integrantes de Nadie dice nada (Luzu TV) mostraron cómo fueron todos juntos hacia el estadio. Momi Giardina, Ángela Torres, Marcos Giles y Santi Talledo compartieron un video grabado desde el micro mientras se dirigían a la cancha, donde se los vio cantando y arengando a la selección.

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Fuente: La Nación