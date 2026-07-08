Quién era el hombre que murió en Cañuelas en los festejos por el triunfo de la Selección: su último video en el que aseguró que “nunca perdimos la fe”

Franco Daniel Depauli tenía 46 años . Al igual que millones de argentinos transitaba un momento de felicidad y desahogo . Venía de ver a la Selección Argentina darle vuelta un partido increíble a Egipto y de festejar esa hazaña con sus vecinos y amigos en Cañuelas. Pero una piedra terminó con su vida . Cuando iba a su auto para retirarse del lugar, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y falleció en el acto .

“ Ingresó sin signos vitales . Se siguieron todos los protocolos y se lo intentó reanimar durante cincuenta minutos, pero sin respuesta”, dijo el director del Hospital Marzetti, Hernán Carpio. Fueron los propios allegados a Depauli quienes lo cargaron en el auto cuando se desvaneció y llevaron de urgencia al centro médico.

Según contaron los parientes de la víctima, en diálogo con InfoCañuelas , el hombre y su familia estaban en Hueney celebrando el pase a cuartos de final.

De pronto, en el lugar se desató una pelea y dos grupos comenzaron a tirarse piedras, entre otros objetos. Al ver que había disturbios en la calle, Franco se dirigió a su auto, estacionado frente al bar, para buscar algo en el baúl.

En esa circunstancia recibió una pedrada en la cabeza que salió desde uno de los grupos que se estaban agrediendo . Depauli se desplomó en el momento y quedó inconsciente en el suelo con la marca de una contusión en la frente. Era tanta la gente en el lugar que los familiares decidieron trasladarlo por sus propios medios al hospital, previendo que a una ambulancia se le dificultaría llegar hasta allí.

En el hospital, los médicos le realizaron maniobras de reanimación, pero como ya dijo el director Carpio, no hubo respuesta.

De acuerdo también al sitio InfoCañuelas , Depauli era considerado " un hombre muy querido en el barrio Levene" , donde vivía hacía muchos años. Allí "construyó su casa".

También se supo que trabajó durante muchos años como empleado de Cerámica Cañuelas y que en varias oportunidades colaboró con los festejos del Día del Niño que se hacían en el Parque de la Salud, donde solía imitar los movimientos de Michael Jackson.

Una hermana de él trabaja en el Punto Digital de la Municipalidad y habló brevemente en medio del dolor para destacar que su hermano no tuvo nada que ver con la riña, que estaba celebrando tranquilamente con su familia y que recibió el impacto cuando estaba al lado de su vehículo.

Luego de haber sufrido con el partido de la Selección, Depauli fue, al igual que buena parte de la población de Cañuelas, a celebrar frente a la plaza San Martín de Cañuelas. Allí, en medio de bocinazos y gritos, Franco se cruzó con unos amigos y habló ante la cámara de un celular para demostrar su alegría: “¡Vamos, carajo! Nunca perdimos la fe” .

Luego se lo escucha decirle "te amo" a José antes de que la grabación se terminara. Depauli lucía una bandera argentina sobre los hombros y una camiseta de la Selección con el número 10.

Horas más tarde de la muerte de Franco, la policía detuvo a un sospechoso en la vía pública. Se trata de Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, sindicado como quien inició la gresca y arrojó la piedra o cascote que dio en la frente de Depauli. Quedó a disposición de la fiscalía local por el delito de Homicidio simple. Fuentes oficiales revelaron que tiene antecedentes por robo.

Más tarde, mediante un comunicado difundido a las 22.30, la Secretaría de Seguridad del Gobierno Municipal solicitó a toda persona que cuente con fotos o videos que puedan resultar de interés para la investigación del homicidio de Franco Depauli, que tenga a bien aportarlos a fin de contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

Los aportes podrán realizarse de manera anónima, garantizando la reserva de identidad de quienes remitan los archivos por WhatsApp al 2226 51-3154 o por mail a .

La municipalidad informó que será de utilidad no solamente cualquier registro del momento del ataque, sino también grabaciones previas de los incidentes entre bandas, lo que podría servir para identificar a todos los involucrados.

Fuente: Clarín