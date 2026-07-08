Bullrich acordó con los aliados y convocarán a una sesión en el Senado para aprobar los pliegos judiciales

Con apoyo de los aliados, Patricia Bullrich acordó este miércoles con los aliados convocar a una sesión en el Senado para aprobar un paquete de pliegos judiciales y darle media sanción al controvertido proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada , que es fuertemente cuestionado por el peronismo y cuyas modificaciones se terminarán por definir en el recinto.

De acuerdo a lo resuelto en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel , el Senado convocará a una sesión para el 16 de julio (jueves de la semana próxima) a las 12 con la intención de aprobar 36 pliegos que tienen dictamen de comisión . También se incluyen ascensos diplomáticos que venían siendo reclamados por el canciller Pablo Quirno.

Además, se anticipó que la Cámara alta volverá a abrir el recinto después del receso invernal el próximo 6 de agosto con un temario que incluya la Ley Hojarasca , una ley que impulsa el secretario de Desregulación, Federico Sturzenegger , que propone derogar o modificar unas 70 leyes consideradas obsoletas, redundantes o contrarias a principios constitucionales. También se incluirían los proyectos sobre falsas denuncias y salud mental.

Vale aclarar que la sesión del 16 de julio estuvo en duda porque Bullrich no tenía garantizado el quórum ya que en distintas provincias se iniciaron las vacaciones y se temía que algunos legisladores aliados estén de viaje.

Con el número para abrir el recinto, la exministra de Seguridad buscará aprobar un nuevo paquete de pliegos judiciales que se sumarán a los 74 que ya fueron aprobados en una sesión de mayo pasado.

Tal como adelantó este diario , para este debate despierta interés la nominación de Juan Rodríguez Ponte , exsecretario de Ariel Lijo , quien fue propuesto para el juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora que está vacante y es subrogado por el juez de Quilmes Luis Armella.

De conseguir el apoyo del Senado y la designación del Ejecutivo, Rodríguez Ponte tendrá que hacerse cargo de la causa vinculada con la financiera Sur Finanzas , sospechada de lavado de dinero y defraudación en una operatoria que involucra a la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia.

Pero, además, tendrá que continuar con la investigación del patrimonio de Martín Insaurralde y Jesica Cirio , sospechados de enriquecimiento ilícito . Este caso se inició a partir del escándalo conocido como “Yategate”, que se desató cuando en 2023 se difundieron imágenes de Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici a bordo del yate Bandido en Marbella.

En esta sesión, el oficialismo también buscará avanzar con el pliego del juez de la Cámara Nacional del Trabajo, Víctor Pesino , que fue cuestionado por la CGT por rechazar una cautelar contra la reforma laboral y más tarde dispuso la intervención de la UOM .

Pesino quiere extender su mandato por 5 años , ya que este mes cumplirá 75 años, edad límite para ejercer la magistratura. Si su pliego no es aprobado el 16, el magistrado tendrá que jubilarse.

Si bien los senadores deseaban que luego del caso de María Verónica Michelli no haya entre los postulantes más parientes de periodistas , eso no será posible. Es que entre los nominados está la jueza laboral Marina Edith Pisacco , esposa del

A este caso se suma Claudia Jueguen , prima de Francisco Jueguen, también

Con la aprobación de estos más de 30 pliegos, el Gobierno cubrirá más de 100 cargos de las 300 vacantes del Poder Judicial que existían al comienzo de la gestión de Milei, ya que en una sesión de mayo, el Senado consiguió avanzar con 74 nominaciones, de las cuales 60 ya tienen el decreto de designación de Milei.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín