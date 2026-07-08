Así detuvieron a los ladrones que le robaron la camioneta al primo del Pipita Higuaín

La Policía de la Ciudad difundió en las últimas horas un video de cómo fue la detención de los dos delincuentes que le robaron la camioneta a Facundo Higuaín , primo de Gonzalo, el futbolista y exintegrante de la Selección argentina. Lo hizo a través de un video filmado con una cámara ubicada en el pecho de un oficial y con imágenes desde un dron.

El hecho ocurrió el lunes por la noche en la calle Ramallo, en el barrio porteño de Núñez, donde el joven Higuaín, de 22 años, se encontraba con una amiga de 20 años, cuando fueron amenazadas con un arma de fuego por un hombre de 33 años que le quitó su camioneta.

El vehículo, una camioneta híbrida color gris plata de la marca china Byd, partió raudamente rumbo a la zona norte del Gran Buenos Aires, de acuerdo a lo informado por la Policía porteña. El joven que es primo de Gonzalo Higuaín e hijo de Miguel Ángel Higuaín, director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), realizó rápidamente la denuncia por el robo, tras lo cual la policía activó un operativo de búsqueda en base al rastreo satelital que tiene incorporado el vehículo.

De ese modo, lograron realizar un seguimiento al recorrido de la camioneta hasta implementar un operativo cerrojo en la localidad de Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas. Hasta allí habían llegado los ladrones tras robar en el norte de la Ciudad.

Tras tomar conocimiento del robo, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) perteneciente a la Superintendencia AMBA Norte II inició las tareas de campo. Fuentes policiales señalaron que como el vehículo contaba con rastreo satelital incorporado, los investigadores pudieron seguir sus últimos movimientos.

La señal del vehículo se ubicó en las inmediaciones de Pablo Nogués y Grand Bourg, por lo cual se iniciaron tareas de búsqueda para precisar su localización hasta que el operativo de interceptación se concretó de manera coordinada sobre la calle Seguí, en su intersección con Ricardo Rojas, a tan solo dos cuadras de distancia de una comisaría local.

Allí, efectivos de civil y personal de la Policía de la Ciudad lograron detener a las dos personas que se encontraban en el interior de la camioneta , dado que los ocupantes coincidían con la descripción de los asaltantes.

En las imágenes filmadas se puede ver cómo uno de los policías apunta con su arma y le ordena al delincuente masculino, identificado como Alan Nicolás Cardozo , tirarse al suelo, antes de revisarle los tobillos, debajo de los pantalones, en busca de algún arma.

Luego aparece en imagen la mujer, de 29 años, de nacionalidad boliviana e identificada como Daniela Avelina Rodríguez , a quien se la ve de espalda y es revisada por una agente femenina. Las tareas fueron realizadas por la División Investigaciones de Organizaciones Criminales y la investigación tuvo el aporte de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) para realizar el seguimiento del vehículo.

La Policía de la Ciudad también informó que contó con la colaboración del Comando AMBA Norte de la Policía Bonaerense y la camioneta fue secuestrada, además de un teléfono celular.

En el caso tomó intervención Unidad Fiscal de Investigaciones 23 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 51 de la ciudad de Buenos Aires, dado que corresponde por ser la jurisdicción donde se cometió el robo.

l juzgado ordenó que tanto los aprehendidos como el vehículo secuestrado fueran entregados a la Policía de la Ciudad para continuar con las pericias y diligencias legales.

Fuente: Clarín