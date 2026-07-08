Agostina Vega: la fiesta soñada de sus 15 que se frustró y una casa en silencio

Agostina Vega sabía cómo quería vivir su cumpleaños de 15. Estaba todo planeado. Había elegido un vestido dorado y soñaba con entrar al salón rodeada de sus amigos y familia. Sus abuelos, Miguel Heredia y Elizabeth, le iban a regalar la fiesta. Lo que tantas chicas esperan durante años, pero la asesinaron antes. Le arrebataron aquella noche mágica y todos los sueños que tenía por delante.

"Nosotros le íbamos a hacer el cumpleaños de 15. Este miércoles íbamos a hacer un festejo en familia porque ella quería la fiesta cuando hiciera más calor, en septiembre", recuerda a Clarín su abuelo.

Hoy, Agostina cumpliría 15 años y la casa de los Heredia está en silencio . No hay abrazos, regalos, tirón de orejas o un "feliz cumpleaños" repetido una y otra vez para la adolescente.

Sus compañeros del colegio la esperarían con espuma o papel picado, selfies y alguna sorpresa improvisada para festejar sus 15 años. A la noche, soplaría las velitas de su torta en el centro de la mesa y toda su familia brindaría por ella.

Este 8 de julio iba a ser apenas el comienzo. En septiembre la esperaba la fiesta de 15 que sus abuelos prepararon con tanto amor. Tenían pensado festejarlo en un centro vecinal donde una de sus tías da clases de patín.

En cada reunión se hablaba de lo mismo: cómo iba a ser la fiesta de la única nieta mujer, la música, las fotos, el momento en que Agostina entrara con su vestido al salón y las caras de felicidad de toda la familia.

"Iban a venir todos sus amiguitos. Nosotros le íbamos a regalar la fiesta. Íbamos a pagar todos nosotros", repite el abuelo. Miguel se queda en silencio unos segundos. Intenta seguir, pero lo desborda la emoción y la angustia por su nieta. "Era lo más importante que teníamos nosotros los abuelos", alcanza a decir entre lágrimas.

Hace más de un mes, la cara de Agostina estaba en todos los medios del país. La adolescente de 14 años desapareció el 23 de mayo, después de encontrarse con Claudio Barrelier (33) cerca de las 22.30 en la esquina de Mariano Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico de Córdoba.

El sábado 30 de mayo, las autoridades encontraron el cuerpo desmembrado de Agostina en un descampado de 240 hectáreas del barrio Ampliación Ferreyra. Según la reconstrucción de la fiscalía, la chica fue asesinada entre las 23.30 de aquella noche y las 5 de la madrugada del 24 de mayo.

Agostina era divertida, alegre e irreverente . Quería ser psicóloga, amaba a los animales y le gustaba ir a la escuela. Tenía sueños, gente que la quería y toda una vida por delante.

Su abuelo cuenta que era muy inteligente y que tenía facilidad para imitar voces y tonadas. “Un día aparecía de golpe: ‘ Qué haces tío ’, entraba y hablaba como española y nos hacía reír a toda la familia”, agrega el abuelo.

Este miércoles, en lugar de celebrar los 15 años de Agostina, su familia la recordará con el mismo amor y dolor que los acompaña desde el día del crimen.

"Con lo que hay hasta aquí en la causa el único autor material sería Barrelier", dijeron fuentes judiciales a Clarín . Para la fiscalía, el móvil fue un ataque sexual. "No hubo trata, ni entrega, no fue ningún ajuste de cuentas" , aclaran. Además, explican que Barrelier tenía problemas de consumo de drogas.

Hasta el momento, este hombre es el único acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y mediar violencia de género por el crimen de Agostina Vega. Mientras que Osvaldo Fassetta (47), Soledad Andreani (43) y Marianela Palmero (30) están detenidos por encubrimiento agravado.

El fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva para los primeros tres detenidos : Barrelier, Fassetta y Andreani. Aunque todavía la medida no alcanzó a la última detenida, Palmero (30). " Los encubridores que callaron hicieron un inmenso daño a la investigación ", agregaron.

Por otra parte, confirmaron que hubo gritos aquella madrugada del 24 de mayo y que Barrelier puso música para evitar que los demás ocupantes de la casa escuchen. Así lo determinaron los peritajes acústicos en la casa de Juan Del Campillo 878, en barrio Cofico.

Por eso, la pareja de Barrelier, Marianela Palmero, tendría que haber escuchado lo que sucedía en el cuarto de adelante, donde el hombre de 33 años habría abusado, asesinado y descuartizado a Agostina.

Además, las prueba de luminol dieron positivas en el baño, que está al lado de la habitación donde dormía Fassetta. Allí los investigadores creen que Barrelier llevó a cabo el asesinato de la adolescente.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín