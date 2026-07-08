Pinamar presentó una nueva Guardia Urbana con más móviles, cámaras y equipamiento para reforzar la prevención

ZONALES











La Municipalidad de

presentó oficialmente la nueva

, un sistema que busca fortalecer las tareas de prevención y seguridad en todo el distrito mediante la incorporación de nuevos móviles, tecnología, equipamiento y capacitación para el personal.

El plan contempla la incorporación de nueve móviles blindados totalmente equipados, entre ellos una unidad 4x4 destinada al patrullaje de las playas, además de tres motocicletas, chalecos de protección, lanzadoras Byrna, equipos de comunicación y un programa de capacitación en defensa personal y uso del nuevo equipamiento para los agentes.





La iniciativa también incluye una importante ampliación del sistema de videovigilancia. Se instalarán 120 nuevas cámaras públicas, lo que permitirá alcanzar un total de 336 cámaras municipales y 2.346 cámaras privadas integradas al Centro de Monitoreo, superando las 2.600 cámaras distribuidas en todo el Partido de Pinamar.

Durante la presentación, el intendente Juan Ibarguren aseguró que la seguridad constituye la principal prioridad de su gestión y afirmó que el objetivo es que los vecinos puedan vivir en una ciudad con la mejor calidad de vida posible.

Además, sostuvo que la inversión representa un importante esfuerzo del Municipio para seguir fortaleciendo el área de Seguridad y señaló que la nueva Guardia Urbana permitirá mejorar la capacidad de prevención y respuesta frente a la delincuencia, el narcotráfico y la presencia de prófugos provenientes de otros distritos.