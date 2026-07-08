“Es indignante”, Sheinbaum cruzó a Eduardo Feinmann por haber dicho que detesta a los mexicanos y lo acusó de ser “aliado de la derecha” de su país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó duras críticas al periodista Eduardo Feinman este miércoles y lo acusó de ser "aliado de la derecha" de su país al mostrar durante una de sus habituales conferencias de prensa las declaraciones del conductor de radio y TV asegurando que detesta a los mexicanos cuando le preguntaron sobre sus seleccionados favoritos en el Mundial.

"Una persona, porque no se si podemos catalogarlo como periodista, que inventa que el equipo ecuatoriano había recibido amenazas de algún grupo del crimen organizado para que no ganara el partido con México. Y aparte eso que pone en un mensaje lo comparte Salinas Pliego en su cuenta como diciendo 'esto es verdad'", cuestionó Sheinbaum al empezar la respuesta a uno de los acreditados en la conferencia que se realiza como todos los días en el Palacio Nacional. La referencia de Sheinbaum es al empresario y dueño de la TV Azteca.

En ese sentido, usó las declaraciones de Feinmann en su programa de TV en A24 , en el marco de un ida y vuelta sobre sus prefencias para el Mundial, para cuestionar al empresario que suena como candidato opositor en su país. " Esa es la derecha, la derecha mexicana y la derecha extranjera o de otros países", dijo la presidenta del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Es indignante. Para que vean, un presunto periodista, vamos a llamarlo así, un pseudoperiodista, lo que dice de los y las mexicanos, y este es el aliado de la derecha mexicana , o sea la derecha mexicana no quiere al pueblo de México", insistió.

En el mismo sentido, Sheinbaum sostuvo que "si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México , es transitividad".

La mandataria mexicana publicó durante la conferencia de prensa un fragmento de las declaraciones de Feinmann en su programa de A24 . "Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. El ahorita ese se lo pueden meter en el orto (sic). Son detestables esos tipos. La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solo en el fútbol, quieren ser como nosotros y no les da el pinet", dijo Feinmann en ese fragmento que compartió por pantalla gigante la presidenta mexicana.

Feinmann en sus redes redobló la apuesta y compartió videos para sostener que los mexicanos odian a los argentinos. "Así son", escribió el periodista al publicar un video en el que dos jóvenes argentinas en DF cuentan que a una de ellas la echaron del trabajo por ir con la camiseta del seleccionado.

También compartió otro con el mismo mensaje, "así son", en el que un hincha mexicano en el estadio Azteca amenaza a un inglés en el partido que finalmente dejó eliminado al equipo local.

Fuente: Clarín