Vigilia del 9 de Julio en Tucumán: una ciudad embanderada por la patria y la fiebre mundialista y la incógnita por la ubicación de Villarruel y Milei

La celebración del 210° de la Independencia y la fiebre por la Selección han embanderado el centro histórico de San Miguel de Tucumán, que se prepara la vigilia de la que participará Javier Milei pero también Victoria Villarruel, que nuevamente sufre la tirantez con la Casa Rosada pero que arribará esta tarde a la capital provincial con agenda propia.

Es que la vicepresidenta si bien llegará al atardecer de este miércoles, unas horas antes que el Presidente - que arribará poco después de las 23 y rápidamente será trasladado en helicóptero hasta las inmediaciones de la Casa Histórica-, planea tener actividades en esta provincia durante el feriado del jueves: una visita a un complejo industrial -un sector que sufre por el modelo aperturista del libertario- y tal vez, como el año pasado, participe del desfile cívico-militar que se realizará al mediodía a la vera del parque 9 de Julio.

Pero antes la Vice deberá atravesar el problema logístico devenido de las dudas sobre qué ubicación tendrá en la ceremonia de la vigilia por el nuevo aniversario de la Independencia. Hasta último momento se han "tirado la pelota" entre las autoridades nacionales, a cargo del protocolo por ser parte el Presidente del acto, y los funcionarios de Osvaldo Jaldo , el gobernador peronista que oficia de anfitrión. Lo más probable que es la titular del Senado se ubique a un costado de la fila en la que estarán dispuestos los 13 gobernadores que confirmaron su presencia.

Si bien no se podrá replicar la cifra de los 18 mandatarios que asistieron en 2024 en ocasión del fenecido Pacto de Mayo, en esta ocasión acompañarán al Presidente el tucumano Jaldo, Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdes (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz). Hay chances que también sea parte del convite, por invitación del anfitrión, el santiagueño Elías Suárez.

Nuevamente Mara Gorini, asesora de Secretaría General con contrato precario pero de plena confianza de Karina Milei , está a cargo de los detalles de la ceremonia y ha sido muy exigente en que no haya ninguna desprolijidad en la transmisión de la misma, que tendrá inicio a las 0 del 9 de julio.

A esa hora está previsto que los asistentes ubicados frente a la Casa Histórica entonen el Himno Nacional y a continuación será Milei el "único" disertante y quien le pondrá palabras a una nueva conmemoración de la fecha patria.

Pese a las especulaciones previas sobre una reunión "política" de Milei, Karina y "Toto" Caputo con los gobernadores, sólo habría una foto institucional con los mandatarios provinciales presentes en la previa al discurso presidencial y de la que también será parte Diego Santilli , el flamante jefe de gabinete.

Es que el primer mandatario tiene previsto regresar a Buenos Aires una vez concluida la ceremonia. A las 11 de este jueves, de hecho, tiene agendada su participación en el Tedeum que tendrá lugar en la Catedral porteña.

A la misma hora también será el tradicional oficio religioso en la Catedral tucumana y no se descarta que la Vice diga presente. El histórico templo se encuentra ubicado frente a la plaza Independencia, la misma que se espera se vea colmada de vecinos esta noche por los festejos organizados por la gobernación.

A media mañana comenzaron los cortes de calles en el perímetro de este paseo y las pruebas de sonido en el escenario emplazado frente a la Casa de Gobierno: a la tarde comenzaron los shows musicales pero el plato fuerte vendrá a la noche: actuará la banda de rock "La Beriso" y habrá un cierre del "Chaqueño" Palavecino.

Desde temprano se ubicaron baños químicos y se pintaron los bancos de la plaza -algunos tenían papeles con la leyenda "pintura fresca"- y se embanderaron todos los accesos. Poco antes del mediodía comenzó a juntarse gente frente a las decenas de gazebos que formaban una feria y también se veían a niños, enfundados en disfraces o con improvisados bigotes, que temprano habían actuado en los actos escolares que conmemoraban la Independencia argentina.

La calle Congreso de Tucumán, donde se levanta La Casa Histórica, luce banderas colgantes en toda su extensión. Se espera un amplió corte de tránsito y despliegue de vallas hacia media tarde.

A esa hora se reanudará la mesa política de la Casa Rosada, que había quedado empantanada en medio del "affaire Adorni". En esta ocasión, Diego Santilli debutará como jefe de gabinete bajo la atenta mirada de Karina. Antes recibió al gobernador santafesino Maxi Pullaro. La reforma electoral es un tema que desvive al Ejecutivo y por eso viene auscultando sobre el tema a cada uno de los gobernadores con lo que mantiene un diálogo institucional.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín