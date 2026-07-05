PINAMAR: Condenaron a un hombre a prisión efectiva por violar una perimetral y amenazar con un arma a la nueva pareja de su exesposa

ZONALES

La Justicia condenó a Ramón Torres, un transportista de 56 años domiciliado en Ostende, partido de Pinamar, a un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo tras encontrarlo culpable de violar en dos oportunidades una restricción perimetral y amenazar con un arma de fuego a la nueva pareja de su exesposa.





La sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Correccional N.º 2 de Dolores, a cargo del juez Jorge Martínez Mollard, en el marco de un Juicio Abreviado acordado entre el fiscal Mario Pérez, el defensor particular Luis García y el propio imputado, quien aceptó el procedimiento durante una audiencia realizada por videollamada.





Torres fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de desobediencia a una orden judicial (dos hechos) y amenazas agravadas por el empleo de arma de fuego, todos en concurso real.





Violó dos veces la prohibición de acercamiento





Los hechos ocurrieron durante la mañana del 11 de enero de 2022 en la ciudad de Pinamar, cuando Torres incumplió una medida judicial que le prohibía acercarse a su exesposa por el plazo de dos años.





De acuerdo con la sentencia, cerca de las 6.45 el hombre pasó a bordo de un Citroën C3 frente al domicilio de la mujer, ubicado sobre la calle De las Sirenas, quebrantando por primera vez la restricción perimetral que había sido dictada por el Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell y de la cual se encontraba debidamente notificado.





Poco después interceptó a la nueva pareja de la mujer, quien había llegado en motocicleta para trasladarla a su trabajo. En ese momento exhibió un revólver de color negro y lo amenazó diciéndole: "Vamos a terminar mal, esto tengo para vos, andate", provocándole temor por su integridad física.





Minutos más tarde regresó nuevamente al edificio donde residía su exesposa y volvió a incumplir la orden judicial. Allí le exigió que subiera al automóvil para conversar con él. La mujer intentó activar el botón antipánico que tenía asignado y Torres escapó del lugar.





Las pruebas que sustentaron la condena





El fallo se apoyó en un amplio conjunto de pruebas reunidas durante la investigación, entre ellas las denuncias de las víctimas, actas de inspección ocular, fotografías, capturas de pantalla, informes registrales y declaraciones testimoniales.





En su denuncia, la mujer relató que había convivido 33 años con Torres y que estaban divorciados desde hacía tres años. También explicó que existía un historial de violencia y persecuciones, motivo por el cual contaba con una medida de protección vigente.





A ello se sumó un informe elaborado por la psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima de Pinamar, que acreditó la situación de acoso sufrida por la mujer, además del testimonio de la víctima de las amenazas, quien describió con precisión el episodio en el que fue intimidado con el arma de fuego.





Revocaron una condena anterior





Al analizar los antecedentes penales, el juez comprobó que Ramón Torres ya había sido condenado el 15 de noviembre de 2021 a seis meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de daño, violación de domicilio y lesiones leves.





Como los nuevos hechos fueron cometidos mientras esa condena aún se encontraba vigente, la Justicia resolvió revocar el beneficio de la prisión condicional, unificar ambas penas e imponerle una pena única de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, además del pago de las costas del proceso.