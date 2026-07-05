Detuvieron al acusado de apuñalar a su cuñado en Mar del Plata: la víctima murió semanas después y la causa podría agravarse a homicidio

ZONALES

La policía detuvo este domingo en Mar del Plata a Juan Omar Romero, de 36 años, alias "El Uña", acusado de haber apuñalado a su cuñado, Paulo Ezequiel López, de 39 años, quien falleció el viernes como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el ataque ocurrido en mayo.





La captura se concretó luego de una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad, tras una investigación encabezada por la DDI Mar del Plata y la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7, a cargo del fiscal Carlos Russo.





La agresión ocurrió en mayo





El caso comenzó el 18 de mayo, cuando un llamado al 911 alertó sobre un hombre gravemente herido dentro de una vivienda.





Al arribar al lugar, efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local encontraron a López tendido en el piso con una profunda herida de arma blanca en el abdomen.





Familiares de la víctima señalaron desde un primer momento que, instantes antes, había mantenido una discusión con su cuñado, quien lo atacó con un cuchillo y escapó antes de la llegada de la policía.





López fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permaneció internado en estado delicado.





Tras varios días de tratamiento, recibió el alta médica el 23 de mayo y pudo prestar declaración testimonial. En esa oportunidad identificó a Romero como el autor del ataque e impulsó formalmente la acción penal en su contra.





Murió por las complicaciones





Aunque había abandonado el hospital, el estado de salud de López volvió a deteriorarse como consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión.





El 2 de julio debió ser internado nuevamente en el HIGA por complicaciones derivadas de la puñalada y, dos días después, falleció.





Tras conocerse el deceso, el fiscal Russo ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas la realización de la autopsia, para determinar si la muerte fue consecuencia directa de las heridas recibidas.





Una intensa búsqueda





Mientras tanto, la DDI profundizó la investigación para localizar a Romero.





Los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), registros de video, audios y testimonios de familiares y vecinos, lo que permitió reconstruir sus movimientos luego del ataque.





La pesquisa determinó que el sospechoso alternaba su permanencia entre distintos domicilios de Mar del Plata para evitar ser encontrado.





Según la investigación, frecuentaba la vivienda de sus padres sobre la calle Wilde al 200, otro inmueble ubicado sobre Wilde al 100 que utilizaba como refugio, la casa de una hermana en el barrio La Herradura y una propiedad situada sobre avenida Colón al 11900.





Con esos elementos, la Justicia de Garantías autorizó cuatro allanamientos y libró la correspondiente orden de detención.





Secuestraron un cuchillo





Los procedimientos se realizaron durante la madrugada de este domingo y finalizaron con la captura de Romero.





Al momento de su detención, los efectivos le secuestraron un cuchillo de 24 centímetros de longitud, con empuñadura envuelta en cinta negra y una funda precaria confeccionada con papel, cinta adhesiva y nailon.





Los investigadores sospechan que podría tratarse del arma utilizada para atacar a López, por lo que será sometida a distintas pericias.





Tras cumplirse los recaudos legales, Romero fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.





Un extenso historial delictivo





De acuerdo con los registros policiales, Romero acumula antecedentes desde 2012.





Entre ellos figuran causas por encubrimiento de una motocicleta robada, lesiones, daños, una captura por averiguación de paradero, actuaciones por incumplir el aislamiento obligatorio durante la pandemia de coronavirus y un allanamiento realizado en enero de 2024 en una investigación por abuso de arma y lesiones leves.





Con el fallecimiento de Paulo López, la investigación podría dejar de tramitarse como un caso de lesiones y pasar a ser calificada como homicidio, decisión que deberá adoptar el fiscal una vez incorporados al expediente el resultado de la autopsia y el resto de las pericias.