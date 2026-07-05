Cuáles fueron las ciudades más frías de la Argentina este domingo

En medio de la ola polar que afecta a gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que al menos 30 ciudades de la Argentina registraron temperaturas por debajo de los 0°C durante la mañana .

El primer puesto fue para Maquinchao (Río Negro) , con una temperatura de -9,6°C y humedad del 94%.

El segundo lugar lo ocupó Uspallata (Mendoza) , con una temperatura de -8,2 °C y humedad del 69%. El podio lo completó Malargüe (Mendoza) , con -8ºC y 89% de humedad.

Además de las diez ciudades más frías que encabezaron el ranking, estas ciudades amanecieron con frío extremo:

Por la mañana, la temperatura será de 5°C , con vientos del este a velocidades de hasta 12 km/h. Se pronostican hasta un 40% de lluvias aisladas .

Para la tarde, se espera hasta un 70% de probabilidad de lluvias aisladas . La máxima será de 9°C y los vientos soplarán desde el sur a velocidades de hasta 12 km/h.

Hacia la noche, la probabilidad de lluvias aisladas será entre 10% y 40% . La temperatura bajará a 8°C y los vientos soplarán desde el sur a velocidades de hasta 12 km/h.

Fuente: TN