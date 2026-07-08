OpenAI publicará este jueves GPT-5.6, su modelo más potente

OpenAI lanzará públicamente su modelo más potente, GPT-5.6, este jueves , tras haber pospuesto el lanzamiento el mes pasado a petición del Gobierno de EE.UU . debido a preocupaciones en materia de seguridad nacional por el posible uso indebido de los potentes sistemas de inteligencia artificial.

Ocurre justo después de que el Gobierno de EE.UU. levantara la semana pasada las restricciones impuestas a los últimos modelos de IA de Anthropic, Fable y Mythos , menos de tres semanas después de que se ordenara a la empresa suspender el acceso a los mismos por riesgos para la seguridad nacional.

Washington ha intensificado el control sobre los lanzamientos de modelos avanzados de IA para identificar posibles amenazas , ante la preocupación de que la tecnología pueda ser utilizada indebidamente por el ejército o los servicios de inteligencia de China, Rusia u otros países que suscitan inquietud.

Axios, que dio la primicia sobre el lanzamiento de OpenAI, informó, basándose en una fuente cercana , que el Departamento de Comercio de EE.UU. había aprobado un lanzamiento generalizado de GPT-5.6, tras unas pruebas gubernamentales adicionales realizadas en el marco del nuevo régimen de supervisión de Washington para la IA de vanguardia.

OpenAI había limitado el acceso al modelo a un pequeño grupo de socios seleccionados, cuyos datos se compartieron con las autoridades.

La empresa tecnológica tiene ahora previsto lanzar GPT-5.6 Sol, junto con los modelos Terra y Luna , informó OpenAI en una publicación en la red social X a última hora del martes.

Sol es el modelo más avanzado de OpenAI hasta la fecha , mientras que Terra es el modelo de gama media y menor coste, y Luna es la opción más rentable.

La Casa Blanca y el Departamento de Comercio de EE.UU. no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters fuera del horario laboral habitual.

El mayor escrutinio de los modelos de IA comenzó cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó un decreto que establecía un marco voluntario para que los desarrolladores de IA ofrecieran “modelos de vanguardia cubiertos” al Gobierno de EE.UU. durante un máximo de 30 días antes de ponerlos a disposición de socios de confianza.

Anthropic ha advertido de que era “probablemente imposible” hacer que cualquier modelo de IA fuera totalmente resistente a las técnicas de evasión de restricciones y señaló la posibilidad de que se desarrollara una vulneración universal capaz de desbloquear “toda una clase de comportamientos dañinos”.

Fuente: La Nación