El mensaje de Tini Stoessel para Rodrigo De Paul tras el épico triunfo frente a Egipto en el Mundial

Por primera vez en la era Scaloni, la selección argentina debió dar vuelta un resultado adverso. Durante 79 minutos estuvo debajo en el marcador ante Egipto, pero en solo 13 minutos logró cambiar la historia con juego colectivo , cabezazos de Cristian “Cuti” Romero y Enzo Fernández y la zurda mágica de Lionel Messi . Los goles se gritaron como un campeonato y las lágrimas de emoción y desahogo valieron más que mil palabras. Los jugadores no querían abandonar el Mercedes-Benz Stadium y corrieron a abrazar a sus familiares. En medio de los festejos, quien se pronunció fue Martina “Tini” Stoessel , que si bien durante todo el Mundial optó por mantener un bajo perfil, no dudó en escribir un dulce mensaje para felicitar a Rodrigo De Paul.

Tras el partido, la intérprete de “Carne y hueso” compartió en sus historias de Instagram la publicación que hizo su novio para celebrar la victoria y escribió: “Te amo mi amor, te amo Argentina” . De esta manera, al igual que lo hizo en Qatar , volvió a alentarlo y acompañarlo silenciosa pero incondicionalmente. El volante no tuvo su mejor partido frente a Egipto. Integró el once titular, pero fue reemplazado en el segundo tiempo por Lautaro Martínez.

Desde que comenzó la Copa del Mundo, la cantante sigue a la selección en todos los partidos desde los palcos de los distintos estadios y se reunió con su prometido cada vez que el equipo tuvo tiempo libre. Él, por su parte, no dudó en agradecerle públicamente su compañía. “Con vos es más lindo” , expresó junto a una dulce foto que se tomaron tras la victoria ante Austria en fase de grupos.

Ahora, los campeones del mundo se preparan para disputar los cuartos de final del Mundial. El sábado 11 de julio, a partir de las 22 (hora argentina), se enfrentarán en el Arrowhead Stadium de Kansas City a Suiza, que viene de ganarle por penales a Colombia.

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Fuente: La Nación