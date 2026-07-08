Murat Yakin, DT de Suiza, de cara al partido decisivo contra Argentina: “Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos; trataremos de vencer al campeón”

La selección de Suiza ya puso el foco en el duelo de cuartos de final del Mundial 2026 frente a la Argentina . Después de eliminar a Colombia por penales y asegurar su lugar entre los ocho mejores del certamen, el entrenador Murat Yakin dejó en claro que su equipo afrontará el desafío del próximo sábado con confianza y sin complejos. “Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos; trataremos de vencer al campeón” , afirmó en la conferencia de prensa posterior a la clasificación.

El encuentro se disputará este sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas y enfrentará al vigente campeón del mundo con un seleccionado suizo que busca seguir haciendo historia en la competencia.

Tras el empate 0 a 0 en el tiempo reglamentario y la victoria por penales sobre Colombia, Yakin destacó la magnitud del desafío que tendrá por delante su equipo. “Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular” , sostuvo el entrenador nacido en Basilea.

Lejos de mostrarse resignado por enfrentar a la Argentina, fue contundente respecto del objetivo de su seleccionado. “Por supuesto que trataremos de vencer al campeón” , aseguró.

El técnico ya había advertido que la actuación del conjunto de Lionel Scaloni a lo largo del torneo demuestra que la Albiceleste puede ser exigida. “Esta es una oportunidad única, se pudo ver que la Argentina no es invencible” , había señalado tras la clasificación.

Durante la conferencia, Yakin también fue consultado por el planteo de Colombia en los octavos de final y aprovechó para referirse al estilo de los seleccionados de la región.

“Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes” , expresó el entrenador, que remarcó que Suiza llegó a esta Copa del Mundo “para luchar con fuerza” frente a cualquier rival.

En esa misma línea, consideró que el partido ante Colombia fue muy equilibrado y rechazó la idea de que el conjunto cafetero hubiera sido ampliamente superior . “No fue necesariamente mejor que nosotros. De hecho, estuvo bastante parejo” , analizó.

Yakin destacó además el recorrido de su equipo en el Mundial y valoró el crecimiento del seleccionado europeo durante el torneo.

“El trabajo valió la pena. Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en un Mundial y logramos hacer historia” , afirmó el entrenador, satisfecho por haber alcanzado los cuartos de final.

La clasificación llegó tras una definición desde los doce pasos en la que Suiza mostró una gran eficacia. Convirtieron Granit Xhaka , Zeki Amdouni , Cedric Itten y Rúben Vargas , autor del penal decisivo. Del lado colombiano marcaron Juan Fernando Quintero , Jáminton Campaz y Luis Díaz .

“Al fin y al cabo, si fue merecida o no, somos nosotros quienes avanzamos a los cuartos de final y eso es lo que importa” , concluyó Yakin.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación