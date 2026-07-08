Clima del fin de semana largo por el 9 de Julio: el pronóstico anticipa mañanas frías, tardes agradables y nada de lluvia en el AMBA

Después de una de las irrupciones de aire polar más intensas de lo que va del invierno , el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá en los próximos días un marcado cambio de la temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la masa de aire frío comenzará a retirarse y le dará paso a jornadas mucho más agradables que permitirían acividades al aire libre durante el fin de semana XXL.

El quiebre de la tendencia invernal extrema se consolidará este mismo jueves 9 de julio . Para la jornada patria del Día de la Independencia se espera que el viento rote hacia el sector norte y noreste, lo que inyectará aire más templado a la región.

Si bien la mañana todavía exigirá salir con abrigo pesado debido a una mínima que rondará los 8 grados , la tarde se presentará sumamente agradable, con un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que escalará hasta los 18 grados , una marca que no se registraba en la región desde hace semanas y que enmarcará un mediodía ideal para el clásico locro.

Para el viernes la estabilidad meteorológica se mantendrá firme en toda la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Las primeras horas registrarán una mínima de 7 grados , lo que aleja definitivamente el riesgo de heladas en las zonas suburbanas, mientras que el cielo presentará una mayor cobertura nubosa. Sin el sol como protagonista, la máxima estará en torno a los 14 grados, bajo un ambiente que se percibirá fresco pero agradable debido a la ausencia de ráfagas de viento del sur.

El sábado y el domingo mantendrán la tónica de buen tiempo generalizado, consolidando una ventana de cuatro días libres de precipitaciones. Aunque se prevé un ingreso de viento débil del sector oeste que moderará el termómetro, las marcas oscilarán entre los 6 grados de mínima y los 14 de máxima bajo cielos algo nublados.

De esta manera, las jornadas del fin de semana XXL tendrán como marca registrada la amplitud térmica con mañanas frías que obligarán al abrigo pesado y tardes mucho más agradables que permitirán el esparcimiento al aire libre.

Para quienes decidieron aprovechar el fin de semana largo en la Costa, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un panorama de mucha estabilidad, aunque, como es de esperar, con un ambiente más fresco que en el AMBA.

El jueves arrancará con heladas suburbanas y una mínima de apenas 3 grados, pero el sol y la rotación del viento permitirán que la máxima alcance los 14 por la tarde. El viernes y el fin de semana mantendrán cielos entre parcial y mayormente nublados, con marcas térmicas que oscilarán entre los 5 y los 13 grados. La gran ventaja para los turistas será la ausencia de precipitaciones y de vientos intensos.

Las sierras cordobesas serán uno de los destinos turísticos más beneficiados por el cambio de las temperaturas. El SMN prevé jornadas de sol y cielos prácticamente despejados en gran parte de la provincia.

Aunque las madrugadas seguirán siendo frías, con mínimas que se ubicarán entre los 4 y los 6 grados, las tardes registrarán un marcado ascenso de temperatura por la presencia del viento norte.

Tanto el jueves como el viernes se esperan máximas que rozarán los 19 y 20 grados, consolidando un clima ideal para el turismo de naturaleza, la gastronomía al aire libre y las caminatas serranas antes de que el termómetro vuelva a moderarse levemente hacia el domingo.

Fuente: Clarín