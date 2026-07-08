Las 4 plantas de interior colgantes que crecen en agua y decoran cualquier estante: no necesitan tierra ni muchos cuidados

Las que crecen en agua son una tendencia que se impone cada vez más fuerte en las casas. En este marco, hay cuatro tipos colgantes que son ideales para sumar un aire fresco al hogar pero también para decorar naturalmente.

Cada vez más personas eligen plantas de interior que pueden cultivarse en agua como una alternativa práctica y decorativa. Además de evitar el uso de tierra, permiten observar el crecimiento de las raíces en recipientes de vidrio, una tendencia que gana espacio en la decoración de hogares.

Entre las especies que mejor se adaptan a este tipo de cultivo se destacan el potus, el filodendro corazón, la tradescantia y la hiedra inglesa . Todas pueden crecer durante largos períodos en agua si reciben los cuidados adecuados.

El potus es una de las plantas más recomendadas para cultivar en agua. Solo hace falta cortar un esqueje que tenga al menos un nudo y colocarlo en un recipiente con agua limpia. En pocas semanas desarrolla raíces y continúa creciendo sin problemas.

Sus largos tallos colgantes y sus hojas verdes o variegadas lo convierten en una de las especies más elegidas para decorar bibliotecas, estantes y escritorios.

El filodendro corazón (Philodendron hederaceum) se distingue por sus hojas con forma de corazón y por su facilidad para desarrollar raíces en agua.

Prefiere mucha luz natural indirecta y cambios regulares de agua. Con el paso del tiempo produce tallos largos y flexibles que crean un efecto colgante muy decorativo.

La tradescantia es una planta de crecimiento rápido que llama la atención por el color de sus hojas, que pueden combinar tonos verdes, plateados, violetas o púrpuras, según la variedad.

Además de ser muy resistente, enraíza con gran facilidad en agua , por lo que es una excelente opción para multiplicar ejemplares sin necesidad de usar macetas con tierra.

La hiedra inglesa también puede mantenerse durante mucho tiempo en agua, siempre que reciba buena iluminación indirecta y el agua se renueve con frecuencia.

Sus tallos largos y colgantes generan un efecto de cascada que resulta ideal para decorar repisas, estanterías, bibliotecas o macetas suspendidas.

Para que estas especies se mantengan sanas durante más tiempo, los especialistas recomiendan seguir algunos cuidados básicos:

Fuente: TN