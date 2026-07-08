Dejá de usar bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar el sarro de la pava eléctrica: un solo producto funciona mejor

La pava eléctrica es uno de los pequeños electrodomésticos que más suele acumular sarro , debido a los minerales presentes en el agua. Aunque muchas personas recurren al bicarbonato de sodio o al vinagre para limpiarla, existe otro producto que resulta más efectivo para eliminar estas incrustaciones: el ácido cítrico .

Su eficacia se debe a su capacidad para disolver los depósitos minerales que se adhieren en el interior de la pava. Al combinarse con agua caliente, el ácido cítrico actúa sobre el sarro acumulado y permite removerlo de forma más rápida, uniforme y sin necesidad de realizar una limpieza agresiva.

El ácido cítrico es un ácido orgánico suave, muy soluble en agua y muy utilizado en rutinas de limpieza sustentable. Su acción química es suficiente para disolver el sarro sin dejar olores persistentes ni residuos en la pava.

A diferencia de la mezcla de vinagre y bicarbonato, que depende de ingredientes de cocina y puede dejar aromas fuertes, el ácido cítrico se disuelve por completo y actúa de manera más constante y homogénea . Esto permite que el resultado sea más uniforme en toda la superficie interna del recipiente.

Entre sus ventajas principales se destacan:

El ácido cítrico se presenta como un polvo blanco cristalino, muy soluble en agua y fácil de dosificar. Sin embargo, es importante manipularlo con cuidado : puede irritar la piel y los ojos, por lo que se recomienda evitar el contacto directo y mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Fuente: TN