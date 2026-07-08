Ni a primera hora ni al atardecer: cuál es el mejor momento para regar las plantas en invierno

Durante el invierno , el cuidado de las plantas requiere algunos cambios para evitar problemas en su desarrollo. Las bajas temperaturas, la menor cantidad de horas de luz solar y el crecimiento más lento hacen que las necesidades de riego sean diferentes a las de los meses más cálidos.

Aunque muchas personas creen que cualquier momento del día es adecuado para regar, los especialistas recomiendan hacerlo en una franja horaria específica: entre las 10:00 y las 12:00, cuando la temperatura comienza a subir y el suelo ya no está tan frío .

Durante esas horas, la temperatura suele ser más elevada y la tierra empieza a calentarse de forma natural. Esto permite que las raíces puedan absorber mejor el agua y que la humedad no quede acumulada durante demasiado tiempo alrededor de la planta.

Además, regar durante la mañana avanzada permite que el exceso de agua tenga varias horas para evaporarse antes de que llegue el frío de la noche , reduciendo el riesgo de problemas relacionados con la humedad.

Regar durante las primeras horas de la mañana, cuando el suelo todavía está frío, puede hacer que el agua permanezca más tiempo alrededor de las raíces. En lugares donde hay heladas, esto puede afectar especialmente a las especies más sensibles.

El problema principal es que las raíces pueden sufrir cuando permanecen en un sustrato frío y húmedo durante varias horas , lo que dificulta la absorción de nutrientes y favorece algunos daños.

Cuando baja la temperatura durante la noche, el sustrato tarda más en secarse y conserva la humedad por más tiempo. Esta situación puede generar un ambiente favorable para la aparición de hongos y enfermedades.

Por eso, los especialistas recomiendan evitar el riego nocturno, ya que el exceso de humedad durante muchas horas aumenta el riesgo de pudrición de raíces , especialmente en plantas que están en macetas con poco drenaje.

La frecuencia del riego depende de la especie, la ubicación de la planta y las condiciones del ambiente. En general, durante esta época necesitan menos agua que en verano porque su crecimiento se vuelve más lento.

Antes de regar, lo más recomendable es revisar la humedad del sustrato. Una regla simple es esperar a que la capa superior de la tierra esté seca, ya que agregar agua cuando todavía conserva humedad puede provocar un exceso innecesario .

Las suculentas y los cactus son algunas de las plantas que menos agua necesitan durante el invierno, mientras que otras especies de hojas verdes o con flores pueden requerir un riego más frecuente. En todos los casos, es importante evitar los encharcamientos y asegurar un buen drenaje para proteger las raíces .

Fuente: TN